Acumula 36 nominaciones en los Premios Emmy pero nadie entiende por qué se considera Comedia. Su temporada 3 llega ya a Disney plus dispuesta a repetir su triunfo

Tras mes y medio desde su estreno en Estados Unidos, este miércoles 14 de agosto llega por fin a Disney+ la temporada 3 de 'The Bear', una de las mejores series actuales. Volvemos a los fogones del exigente Carmy (Jeremy Allen White) y sus asociados, familia y trabajadores.

Desde su estreno en 2022, la creación de Christopher Storer ha venido acompañada de una aclamación crítica y de un palmarés de galardones envidiable. Este pasado enero y en apenas un par de semanas, tanto Globos de Oro 2024 como Emmys 2023 (con 13 nominaciones) la coronaban como la mejor comedia a sus temporada 2 y 1 respectivamente.

Hazaña que podría repetir este próximo septiembre, ya que 'The Bear' cuenta con 23 nominaciones a los Emmy 2024 incluyendo, por supuesto, mejor comedia. Cuestión que, por cierto, conlleva algo de ruido debido a la percepción del público y el propio tono de la serie: ¿por qué los premios la consideran comedia cuando es bastante dramática?

La ambigüedad de los géneros

La respuesta es, básicamente, porque los productores y creadores de la serie así la consideran. De hecho, en diferentes comunicaciones y sitios oficiales se describe como "comedia" e incluso "comedia dramática"... género también conocido como dramedia y que tuvo su boom con el inicio de la era del peak tv a mediados de los 2000.

Los géneros, categorías y demás etiquetas de la ficción son elásticos y, la verdad, solo importan cuando queremos acotar y destacar algo. El ejemplo claro lo tenemos en los Emmy, donde desde 2021 dejaron de ser estrictos con una clasificación según duración —básicamente las que duran media hora entraban en comedia y las que duran una hora en drama— y pasaron más al corazón de la serie.

El ser algo más laxos con las categorías ha causado, entre otras cosas, que los productores y ejecutivos sean algo más estratégicos: son ellos los que envían las solicitudes y pagan las tasas correspondientes y, por tanto, los que tienen la última palabra de a quién enviar y a qué categoría. El enviarla a Comedia hace que eviten la competencia en su primera temporada con 'Succession' y en la temporada 2 con fenómenos recientes como 'Shogun' o la temporada final de 'The Crown'.

Ahora bien, ¿realmente 'The Bear' es una comedia? Si me preguntáis a mí, respondería con un "ni sí ni no ni todo lo contrario". Evidentemente no es 'Hacks' o una sitcom más al uso como 'Colegio Abbott' por nombrar algunas de las nominadas este año, pero sí que creo que tiene elementos claros, tropos y situaciones típicamente cómicos... sobre todo en su temporada 1, donde estábamos asistiendo a un barco hundiéndose. Puede que no fuese desternillante, pero sí que había cierto juego.

Por otro lado, el tener de protagonista a Jeremy Allen White hace que, en lo personal, piense bastante en la 'Shameless' estadounidense, dramedia con la que comparten bastantes elementos (familia disfuncional, claramente). Si bien su tono era notablemente más cómico, te pegaba patadas de realidad y reveses dramáticos desoladores para los Gallagher. Por cierto, esta serie ha estado nominada tanto en categorías dramáticas como cómicas de los Emmy.

Entonces, creo que la pregunta no es tanto por qué se considera comedia o no 'The Bear' (yo ya digo que tiraría casi más por el sí que por el no), la pregunta es, más bien, "¿a quién le importa realmente?"

En Espinof | Las mejores series de Disney+ en 2024

En Espinof | Las 14 mejores series de 2024