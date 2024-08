El director's cut de 'Rebel Moon' es la única gran space opera llena de sexo y ultraviolecia estrenada en décadas y Netflix nunca debió ocultarla

El montaje del director de ‘Rebel Moon’ de dos partes puede que no esté logrando grandes números en Netflix, pero tras el estreno en diciembre de 2023 y abril de 2024 de las dos partes de las películas originales este relanzamiento conjunto le da mucho más sentido a la experiencia completa tal y cómo debería haberse consumido desde un principio. Tanto 'Rebel Moon - capítulo uno: Cáliz de Sangre' como 'Rebel Moon (Capítulo dos): La maldición del perdón' se consideran “la verdadera visión de Zack Snyder”.

Puede sonar como una tontería la idea de estrenar en streaming dos montajes si no hacía falta pasarlos por el cine, y que el gimmick del #ReleaseTheSnyder Cut haya dejado huella en la cultura popular, pero aunque parte del polvorín alrededor de estas películas tenga que ver con esa cuestión, lo cierto es que esta forma final es la única que se debería haber estrenado, y punto. El drama generado por la estrategia de lanzamiento parece como si el anuncio de esta, por otra parte, buena noticia, implicara verlas de nuevo bajo punta de pistola.

Un desprejuiciado tebeo para adultos

No hay necesidad de darle al play otra vez, claro, pero eso no significa que lo que hay ahora en la plataforma no sea la forma definitiva de la experiencia. La duración de algo más de dos horas cada una ha pasado a seis horas en total, con casi dos de contenido extra en total, sin contar todo el metraje alternativo de muchísimas escenas, principalmente en los instantes de “violencia sangrienta brutal y gore, contenido sexual, desnudez gráfica y palabrotas”, según la clasificación MPA, que en la segunda parte añade “fuerte contenido sexual”.

Vamos, una verdadera edición gocha y épica de puro Metal Hurlant con muchísima sangre y polvos gratuitos que nunca deberían haber sido ocultados en Netflix desde un principio, porque en aquellos cómics de Cimoc y Zona 84, la mezcla entre fantasía, ciencia ficción y elementos para adultos eran la clave de su esencia. Aunque pueda parecer poco importante, realmente cambia el tono de la película en general, tiene otra dinámica, cada golpe o tiro es más grotesco y al final la cosa va de eso: tiros, peleas y la facilidad de Snyder de convertirlas en viñetas en movimiento.

En esencia, no busca ni ofrece otra cosa que no sea similar a ‘300’ (2006) con pistolas y naves, por lo que no hay nada que evite disfrutarlo de esa misma manera, salvo el cansancio acumulado del público hacia el estilo del director. También hay nuevas escenas que aportan al conjunto, como el despiadado prólogo de la primera parte, una pieza bastante importante que se eliminó entera y cambia por completo la percepción que tenemos de Aris, cuya familia fue ejecutada por Noble. Además, cuando el Imperio aparece en la aldea Veldt, la amenaza es mucho mayor.

Detalles que marcan una gran diferencia

También hay una introducción a los Altos Escribanos más potente, y su ritual, que está basado en recoger los dientes de las víctimas de Noble para que sirvan de teselas en un macabro mosaico alrededor de una imagen de la princesa Issa, pervierte su mito con un cinismo especialmente negro. También se han incluido las crías de araña saliendo de Harmada, tramo cortado previamente por considerarse demasiado horripilante. E incluso las escenas de sexo, donde es imposible evitar un cortocircuito con Boutella, también hacen que la relación entre el personaje de Kora y Gunnar, por simple que sea, acabe resultando menos artificial.

Se puede ladrar y gritar muchas cosas sobre la segunda parte, pero la realidad es que ahora tiene una última hora y media de clímax sin descanso de disparos, sangre, cabezas destrozadas, caras mutiladas, explosiones y peleas que resulta lo más fácil de disfrutar que se haya visto en una fantasía bélica reciente. Hay nazis estelares descuartizados, pero también mueren muchos más aldeanos, porque para Snyder “es importante mostrar que no es una batalla sin consecuencias”, lo que lleva a conectar esenciamente esta batalla con el espíritu de ‘Braveheart’, el contraste entre la nobleza de la tierra y la brutalidad de la guerra.

En la tradición del cine más reaccionario, se muestra la pureza del pueblo iluminada por los rayos del sol del amanecer, por ello no cambian las escenas de la cosecha, a cámara lenta y con una bellísima fotografía. Esto hace que la dureza del conflicto posterior tenga también un poso de venganza más satisfactoria cuando vemos extremidades de soldados saltar por los aires. Es pura serie B con música folk e hipérbole dramática, pero cuando todo estalla da mucho lo que uno va a buscar en este tipo de obras.

Debería haber sido una miniserie

Puede que desde ‘Starship Troopers’ no se viera una Space Opera tan salvaje, por lo que es sencillo deshacerse de prejuicios y disfrutar, porque a pesar de que Snyder no sepa escribir, para este espectáculo visual no le resta demasiado, la emoción entra por los ojos y su máxima ambición es puramente estética. Además, el mayor problema de la segunda parte se ha pulido, al menos un poco. Parte del relato de Kora ha pasado a la primera parte, por lo que el tramo de flashbacks no es tan redundante, además, ahora también tienen más violencia, por lo que son más potentes por sí mismos.

Sin embargo, sigue siendo una bajada de ritmo importante en un recorrido tan extenso, lo que hace pensar que quizá deberían haber considerado toda ‘Rebel Moon’ como una miniserie, porque, a efectos de visionado en plataforma, es lo que acaba resultando ser. Eso sí, una muy, muy cara, en panorámico y con mejor puesta en escena que muchas películas que llegan a los cines ahora, como la patatera ‘Borderlands’, que es al verlas donde uno nota la diferencia entre Snyder y un pésimo Roth, pero a todos los efectos, haberla dividido en capítulos habría sido una ventaja en todos los sentidos.

Parece que en un tiempo en el que nos cuesta diferenciar entre cine y televisión, donde las líneas estilísticas cada vez son menos estables, es menos perdonable un tramo farragoso de una película de dos horas que todo un episodio de relleno en una serie de 10 capítulos de una hora. Por ello, si ‘Rebel Moon’ tuviera un episodio dudoso sería el 4º, el resto es un lujoso entretenimiento descerebrado con ingenuas aspiraciones humanistas, que a veces tocan el ridículo, pero eso no nos tiene que hacer olvidar que también es tremendamente gamberra, burra y macarra, directa al top 3 Zack Snyder post ‘Amanecer de los muertos’ junto a ‘300’ y ‘Watchmen’.

