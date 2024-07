"Quería que Borderlands pareciese una película hecha por lunáticos". Eli Roth desvela los dos clásicos de culto de la ciencia ficción que han inspirado su adaptación del videojuego de Gearbox

He de confesar que soy una de esas personas que se han tirado una cantidad ingente —y, probablemente, poco recomendable— de horas perdido por los páramos de la saga 'Borderlands' pegando tiros y usando las armas más disparatadas y salvajes imaginables. Pero, a pesar de toda la diversión que me ha proporcionado la saga de Gearbox, la adaptación a la gran pantalla dirigida por Eli Roth, por el momento, sólo tiene mi curiosidad, y no mi plena confianza.

De juerga por el páramo

Esto no quiere decir que, poco a poco, mi interés en ver qué ha salido de la producción se haya ido incrementando después de ver su desmadrado tráiler y, ahora, tras conocer algunos de los referentes que han ayudado a Roth a moldear su último trabajo hasta la fecha. Así ha hablado sobre ello, y sobre el tono del filme, durante una entrevista con Entertainment Weekly.

"Quería hacer algo totalmente loco y desquiciado, que tuviera la locura de 'El quinto elemento' o '1997: Rescate en Nueva York'. Creo que hay un espíritu anárquico y absurdo en el juego. Quería que la película tuviera ese mismo espíritu también: una película hecha totalmente por lunáticos".

Por su parte, Randy Pitchford, el CEO de Gearbox, ha explicado que siempre fue reticente a adaptar sus videojuegos al cine, pero que el pitch de los productores Avi y Ari Arad le hizo cambiar de opinión con 'Borderlands'; sobre todo tras dar con la clave para justificar su calificación para adultos.

“Soy un creador de videojuegos. Siempre hay gente de Hollywood llamando a la puerta, y generalmente solo digo, 'Gracias, pero no gracias'. Me gustó la idea con la que vinieron [los Arad].

No creo que en ningún momento ninguno de los involucrados, incluyéndome a mí, pensara que lo correcto era que fuese una película para mayores de 18 años. Dicho esto, todo el tiempo estuvimos coqueteando con esa idea. Mucho de esto fue encontrar dónde encajaría esta película. Nos tomó un tiempo, pero lo encontramos”.

Pero ojo, porque según Roth, Pitchford no se lo puso nada fácil a los Arad durante el proceso creativo.

"Puso a Ari a prueba. Pasaron siete años probando diferentes tramas con diferentes personajes hasta que se decidieron por esta en particular con este grupo en particular”.

Para ver si la majadería de Eli Roth y compañía cumple con las expectativas y está a la altura de la diversión de la saga jugable sólo tendremos que esperar hasta el próximo 9 de agosto. Claptrap proveerá.

