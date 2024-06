Resulta que la película 'TÁR' usó un grito sacado de 'El proyecto de la bruja de Blair' sin permiso de la actriz. Efectivamente, se ha liado

Lydia Tár ha vuelto. Más de un año después de su estreno, 'Tár' de Todd Fields vuelve a estar en titulares tras la denuncia de un acuerdo legal sobre una icónica pieza de audio de 'El proyecto de la bruja de Blair' que se reutilizó en la película, en la que Cate Blanchett interpreta a una directora de orquesta ficticia, ganadora del EGOT, cuyo ego y abusos de poder acaban siendo su perdición.

Una historia de explotación laboral expuesta

Aunque los espectros de sus fechorías persiguen a Lydia en todo momento, la película vira hacia algunos momentos de auténtico terror, en especial durante una escena en la que Lydia corre por un parque de Berlín y escucha de repente a una joven gritar fuera de la pantalla. Según Rei Hance (antes Heather Donahue), actriz principal de 'El proyecto de la bruja de Blair', ese grito es suyo y ha sido sacado de la escena crucial en la que su personaje es atacado y asesinado por una fuerza sobrenatural invisible.

Este problema de los actores y Lionsgate viene de lejos, y en una reciente entrevista con Variety, Hance alegó que su voz se incluyó sin su permiso ni el de la distribuidora Lionsgate. Hance dijo que alertó a Lionsgate del uso supuestamente no autorizado del clip, pero afirmó que el estudio finalmente llegó a un acuerdo independiente con el distribuidor de 'Tár', Focus Features, dejándole fuera a ella para buscar su propia compensación. (Focus declinó hacer comentarios a Variety cuando se le preguntó por el supuesto acuerdo legal).

En 2022, un miembro anónimo del equipo de producción de Tár dijo a Indiewire que el grito de la escena del parque era una creación original y no un sampleo de Blair, algo que puede comprobarse fácilmente que no es cierto. Lionsgate dijo a IndieWire que no tenía ningún comentario que hacer al respecto. Hance y a sus compañeros de reparto de 'El proyecto de la bruja de Blair', revelaron a Variety que han sufrido acoso en Internet y han tenido dificultades para llegar a fin de mes, a pesar de ser una de las películas independientes más rentables de la historia.

