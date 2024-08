George Clooney ya no tiene tiempo para trabajar con "putos miserables" como David O. Russell, que hizo de su vida un infierno

Durante años, George Clooney se ha labrado su propia fama de hombre elegante, simpático, cercano, ese con el que te puedes tomar un café (y que siempre lo va a elegir bien). Sin embargo, desde que en 1999 estrenara la película 'Tres reyes' tiene una terrible enemistad con una persona de Hollywood: el director de dicha película, David O. Russell. De hecho 25 años después aún sigue en pie de guerra y ninguno de sus intentos por limar asperezas ha dado resultado.

Coolney

En una entrevista con GQ promocionando 'Wolfs', su película de Apple TV+ junto a Brad Pitt que finalmente no pasará por cines, no ha dado opción a la duda. Si eres de los que estaba añorando (por algún motivo) que Russell y Clooney volvieran a juntarse, yo diría que no tuvieras muchas expectativas, porque la cosa no tiene pinta de que se vaya a arreglar jamás.

"Cuando te haces mayor, tu distribución del tiempo es muy diferente. Cinco meses de tu vida son muchos. Y no es como: Oh, voy a hacer una película realmente buena, como 'Tres reyes', y voy a tener a un puto miserable como David O. Russell haciendo de mi vida un infierno. Haciendo la vida de cada persona del equipo un infierno. No merece la pena. No en este punto de mi vida. Solo quiero tener un buen producto."

La cosa no viene de nuevas: Clooney siempre ha sido muy abierto al respecto y en Playboy, en su día, afirmó que fue "realmente, sin excepción, la peor experiencia de mi vida". En Entertainment Weekly, un poco después, dio un ejemplo de por qué: "Estábamos intentando hacer un plano y de repente se puso como un loco. Se enfadó muchísimo con un extra. ¿Volveré a trabajar con David otra vez? Absolutamente no. Jamás. ¿Creo que es extremadamente talentoso, y creo que debería ser nominado a los Óscar? Sí".

En Vanity Fair, un tiempo prudencial tras estreno de la película, Clooney, que llegó a estrangular a Russell durante el rodaje, afirmó que "No le iba a defender humillando y gritando a miembros del equipo, que no podían defenderse ellos mismos. No creo en eso, y me vuelve loco. Así que mi trabajo era humillar a la gente que estaba humillando". El director respondió después de leer el artículo solidificando su extraña leyenda: "George Clooney me puede comer la polla".

