Hace 55 años debutó en una película de fantasía para adultos. Después se convirtió en el actor mejor pagado del mundo

El cine a veces es una cuestión de familia, ya sea porque es más fácil conseguir la ayuda de tus seres queridos cuando igual no tienes los medios suficientes o porque te sientes más a gusto rodeado de ellos. En el caso de Robert Downey Sr. es probable que fuese lo segundo en el caso de 'Pound', la película de fantasía para adultos con la que su hijo Robert Downey Jr. debutó como actor hace ya 55 años.

'Pound' es la adaptación de una obra de teatro del propio Robert Downey Sr. que cuenta la historia de un grupo de perros, acompañados por un pingüino y un gato siamés, que están esperando a ser sacrificados en una perrera. Una de las particularidades de la película es que los animales están interpretados por humanos, de ahí su componente de comedia fantástica. Además, en Estados Unidos recibió una calificación X, por lo que solamente podía ser vista por mayores de edad.

La evolución de Downey Jr.

Robert Downey Jr. tiene un papel muy pequeño en 'Pound' dando vida a Puppy. Apenas tenía 5 años cuando se rodó, pero es evidente que empezó a despertar el gusanillo de la actuación en él. De hecho, ya en 1972 volvió a repetir a las órdenes de su padre en un western de lo más peculiar titulado 'Greaser's Palace' y cuando tuvo 11 años acudió a un campamento de actuación de verano, repitiendo al año siguiente.

Con todo, la relación de Robert Downey Jr. con su padre fue bastante particular, algo que en 2022 acabó siendo la base para el documental 'Robert Downey Sr.'. Por desgracia, el padre de la estrella de Marvel falleció meses antes de que se estrenara en Netflix.

Volviendo a Downey Jr., su primera película ya como adulto y sin vínculo alguno con su padre fue 'Baby... eres tú', una cinta romántica escrita y dirigida por John Sayles que se estrenó en 1983. La estrella de Hollywood ha seguido trabajando casi sin descanso -hubo una pequeña pausa por sus problemas de adicción a principios del siglo XXI- desde entonces y tanto en 2013 como en 2014 y 2015 llegó a ser el actor mejor pagado del mundo, ingresando 75 millones de dólares los dos primeros años y 80 el último.

A nadie le sorprendería que Downey Jr. vuelve a conseguir ese hito gracias a su regreso a Marvel en 'Vengadores: Doomsday', una de las películas más esperadas de 2026.

