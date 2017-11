Las claves de 'Liga de la Justicia', el ambicioso crossover de los superhéroes de DC

La espera al fin llega a su fin. El próximo 17 de noviembre al fin llega a los cines 'Liga de la Justicia' ('Justice League'), el esperado crossover de los superhéroes de DC. Además, en esta ocasión las apariciones de Aquaman, Flash y Cyborg no quedarán limitadas a esos pequeños vídeos que cortaban por completo el ritmo de 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia' ('Batmn v Superman: Dawn of Justice').

El hecho de verlos juntos es ya suficiente motivo para estar deseando verla, pero además hay una gran curiosidad por ver cuál es el resultado tras la marcha de Zack Snyder a mitad de rodaje por el suicidio de su hija. Joss Whedon asumió el control pero finalmente únicamente va a aparecer acreditado como guionista, ¿habrá provocado su llegada un mayor acercamiento al tono de las películas de Marvel?

El argumento

Motivado por la fe que había recuperado en la humanidad e inspirado por la acción altruista de Superman, Bruce Wayne recluta la ayuda de su nueva aliada, Diana Prince, para enfrentarse a un enemigo aún mayor.

Juntos, Batman y Wonder Woman se mueven rápidamente para encontrar y reclutar un equipo de metahumanos para combatir esta nueva amenaza. Pero a pesar de la formación de esta liga de héroes sin precedentes -Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y Flash- puede que sea demasiado tarde para salvar el planeta de una amenaza de proporciones catastróficas.

De Zack Snyder a Joss Whedon

Zack Snyder era el gran referente de Warner para su universo cinematográfico de superhéroes de DC y todo indicaba que iba viendo en popa con el director de 'El hombre de acero' y 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia' hasta que anunció su marcha por motivos personales. Su hija se suicidó el pasado mes de marzo cuando apenas tenía 20 años y Snyder no se vio con fuerzas para seguir adelante.

Por suerte, Warner ya estaba trabajando con Joss Whedon, responsable de 'Los Vengadores', para hacer una película sobre Batgirl. Pronto llegaron a un acuerdo con él para asumir el control de 'Liga de la Justicia' ('Justice League'). Al principio la idea era mantener la visión de Snyder, pero Warner acabó invirtiendo la friolera de 25 millones de dólares en los reshoots, por lo que es bastante probable que haya cambios importantes respecto a lo inicialmente previsto.

De hecho, Whedon también contrató a Danny Elfman para que se ocupase de la banda sonora, sustituyendo así a Junkie XL, y el primer tema promete una música épica. Por su parte, Joe Morton, que interpreta en la película al Dr. Silas Stone, desveló hace unos meses que una de las grandes alteraciones tuvo como protagonista al personaje de Cyborg por una cuestión de tono del personaje. ¿El motivo? Aligerar la película para que resultase menos oscura.

El estado del universo DC

Tanto 'El hombre de acero' como, sobre todo, 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia' y 'Escuadrón suicida' ('Suicide Squad') funcionaron muy bien en taquilla pero al mismo tiempo se quedaron algo lejos de los resultados esperados por Warner. Eso sembró ciertas dudas en la compañía y les llevó a crear DC Films con la idea de imitar el modelo de Marvel.

'Wonder Woman' fue la primera película que se vio afectada por ello y el resultado fue una aventura más ligera que se ha convertido además en la cinta de origen de un superhéroe más taquillera hasta la fecha con una recaudación superior a los 821 millones de dólares. Luego es cierto que se quedó ligeramente por debajo de los 873 millones de 'Batman v Superman', pero a cambio no era un crossover y además la obra dirigida por Patty Jenkins costó 149 millones de dólares frente a los 250 de la de Snyder.

Todo apunta a que el futuro de DC es apostar por una mayor ligereza, acercándose así más a Marvel. Eso sí, esperemos que no se convierta en un clon de las películas de Disney y que sepa introducirlo sin por ello renunciar a esa intensidad que había caracterizado sus anteriores trabajos.

Ben Affleck, ¿Batman con fecha de caducidad?

Durante el pasado verano surgieron las dudas sobre la continuidad de Ben Affleck como Batman. El gran motivo es que diversos problemas personales le llevaron a abandonar la dirección de su aventura en solitario y que su contrato no daba para la trilogía que tenía en mente Matt Reeves, responsable de las excelentes dos últimas entregas de la franquicia de 'El planeta de los simios' ('Planet of the Apes'), prescindiendo así de todo el material previo.

Affleck solamente despejó las dudas en parte al declarar que estaba dispuesto a hacer otra cinta más si Warner así lo deseaba, pero eso abría la duda sobre su futuro. ¿Cuántas veces más veremos a Affleck convertirse en el caballero de la noche? ¿Habrá algún cambio de actor para esa trilogía -perfectamente viable si optan por una precuela? Todavía no tenemos respuesta para ninguna de esas preguntas, pero supongo que no tardaremos demasiado en saberlo.

Henry Cavill regresa como Superman

Warner ha dejado para el tramo final de la campaña promocional de 'Liga de la Justicia' todo lo referente a la reaparición de Henry Cavill como el hombre de acero tras lo sucedido al final de 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia'. Todos teníamos claro que iba a volver y el apunte de que su acuerdo con Paramount para 'Misión Imposible 6' le impidió afeitarse el bigote durante las regrabaciones terminó de despejar cualquier posible duda.

Ahora la cuestión está en saber si lo que le pasó afectará de algún modo a Superman y también si eso servirá como punto de partido para su segunda película en solitario que lleva ya varios años en marcha sin que el proyecto termine de despegar. Lo último que se supo es que había conversaciones con Matthew Vaughn para ocuparse de ella.

Gal Gadot ¿será Wonder Woman la nueva líder?

Gal Gadot como Wonder Woman ya fue uno de los aspectos más destacables de 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia' y el enorme éxito de su primera aventura en solitario ha dejado claro que el interés quiere ver más películas centradas en ella, ¿acabará Warner confiándole las riendas de la saga a una actriz que hasta su fichaje por DC era únicamente conocida por su participación en un rol secundario en la franquicia 'Fast & Furious' -cuya familia no pasa precisamente por su mejor momento-?

Gadot aún es muy joven -cumplió 32 años el pasado 30 de abril- y ha demostrado en varias ocasiones lo comprometida que está con el personaje. Ya solamente falta llegar a un acuerdo para renovar su contrato y que así pase a recibir un sueldo más acorde con su importancia en el universo de DC.

Jason Momoa promete arrasar como Aquaman

Su poderoso físico llamó rápidamente la atención de algunos, pero no fue hasta 2011 cuando Jason Momoa llegó a ser realmente popular, algo que en gran medida se debe a haberse convertido en el Khal Drogo de 'Juego de Tronos' ('Game of Thrones'). Ese año también el vimos en una puesta al día de 'Conan el bárbaro' ('Conan the Barbarian') que no estuvo a la altura de lo esperado.

Por lo visto, no estuvo muy lejos de ser el Drax de Marvel en las películas de 'Guardianes de la Galaxia' ('Guardians of the Galaxy'), pero finalmente optó por ser el Aquaman de DC. Los trailers han hecho que muchos confiemos en que vaya a arrasar con todo en su primera aparición con sustancia en la saga antes de su aventura en solitario cuyo rodaje ya ha concluido a las órdenes de James Wan.

Ezra Miller es Flash y Ray Fisher se convierte en Cyborg

Era inevitable que alguno de los integrantes de esta 'Liga de la Justicia' quedase un poco en segundo plano durante la campaña promocional y en este caso creo que han sido Ezra Miller como Flash y Ray Fisher como Cyborg. El primero tendrá además que enfrentarse a las inevitables comparaciones con la televisiva 'The Flash', pero esperemos que Fisher, visto en cintas como 'Tenemos que hablar de Kevin' ('We Need to Talk about Kevin') o 'Las ventajas de ser un marginado' ('The Perks of Being a Wallflower'), sepa hacer suyo a Barry Allen.

Por su parte, Fisher es un actor con escaso recorrido en la gran pantalla, ya que Cyborg es el primer personaje que interpreta en una película. Eso sí, tiene a sus espaldas varios años de trabajo en el teatro, que fue lo que convenció a DC de que era el actor idóneo para el papel.

El resto del reparto

El reparto de 'Liga de la Justicia' es kilométrico y queda la duda por saber si habrán sabido aprovecharlo. Entre las novedades merece la pena destacar las adiciones de J. K. Simmons -'Whiplash'-, Ciarán Hinds -'Roma'-, Amber Heard -'Encerrada' ('The Ward')-, Billy Crudup -'Watchmen'-, Kiersey Clemons -'Enganchados a la muerte' ('Flatliners'), Willem Dafoe -'Spider-Man'-, Julian Lewis Jones -'Invictus'- y Michael McElhatton -'La autopsia de Jane Doe' ('The Autopsy of Jane Doe')-.

Regresando a los papeles que ya interpretaron en anteriores ocasiones encontramos a Amy Adams -'La llegada' ('Arrival')-, Jeremy Irons -'El misterio Von Bulow' ('Reversal of Fortune')-, Diane Lane -'Infiel' ('Unfaithful')-, Connie Nielsen -'Gladiator'-, Joe Morton -'Terminator 2'-, Robin Wright -'House of Cards'- y Jesse Eisenberg -'La red social' ('The Social Network').