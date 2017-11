El ultimátum de Tyrese Gibson: los productores de 'Fast & Furious 9' tienen que elegir entre Dwayne Johnson o él

El drama continúa en la "familia" de 'Fast & Furious'. Hace apenas unas semanas descubríamos la mala relación existente entre Tyrese Gibson y Dwayne Johnson, siendo una mera cuestión de tiempo que la cosa fuera a peor tras esas duras declaraciones. Ese día ha llegado, pues Gibson ha lanzado un ultimátum a los productores de 'Fast & Furious 9' en el que les obliga a elegir entre Johnson y él.

A priori la elección es sencilla, ya que Johnson es uno de los actores más taquilleros de Hollywood y su Hobbs resultó esencial para revitalizar la franquicia, mientras que Gibson es un personaje secundario al que podrían haber asesinado ya para dar un giro dramático sin que la saga saliese perdiendo demasiado. Al menos así es como lo veo yo, pero Gibson parece que se cree imprescindible y ha lanzado el siguiente mensaje a través de su Instagram:

Hola mundo... hola leales y queridos fans de NUESTRO universo Fast. Lamento anunciar que si Dwayne está en 'Fast & Furious 9', no habrá más Roman Pearce. Te metes con la supervivencia de mi familia y de mis hijas, yo lo hago con las tuyas. Cierra los ojos, tío, eres un "Payaso". #CansyAssBitchMade Todos mis seres queridos... hombres de integridad... alcémonos aquí... gente que va al gimnasio y se muscula de forma natural #NoJuice #NoOJ spin-off, eh? Giremos a este loco y egoísta campeón. Notad quien tiene los brazos alrededor de mis hombros y quién está ahí solo #NuestrosHijosImportan

Conviene recordar que Gibson está inmerso en una dura batalla legal con Norma Mitchell, su ex-esposa, y que él mismo declaró que el sueldo que cobra por cada nueva entrega de 'Fast & Furious' es lo único que está evitando que ella consiga una orden de alejamiento para no poder acercarse a la hija de 10 años de ambos. De hecho, en un mensaje anterior llegó a decir que lo más probable es que acabe perdiendo porque está casi arruinado y la novena entrega se ha aplazado un año y que su lugar ha sido ocupado por el spin-off centrado en los personajes de Johnson y Jason Statham.

Visto así, resulta difícil no ponerse del lado de Gibson, aunque cuesta un poco entender eso de que su ex haya dañado tanto su reputación que nadie más quiera contratarle. ¿No le está dando una excusa perfecta a Universal para prescindir de él? Que su ex le acusó de haber golpeado tan duro a su hija que ni siquiera podía sentarse. Él lo niega y se le nota visiblemente afectado, pero dejemos que sea la justicia quien se pronuncie sobre un tema tan delicado.

Johnson no se ha pronunciado al respecto por ahora y tampoco hemos sabido nada de Vin Diesel, quien hace unos días confirmó los regresos a la franquicia del director Justin Lin y de la actriz Jordana Brewster. No obstante, dudo mucho que esto vaya a ser lo último que sepamos sobre el feudo entre Gibson y Johnson...