Dwayne Johnson contra Tyrese Gibson: la rivalidad que amenaza con dividir la "familia" de 'Fast & Furious'

Hace unos días se anunciaba que ‘Fast & Furious 9’ se aplazaba hasta abril de 2020 y que Universal iba aprovechar el hueco dejado en 2019 para estrenar el spin-off centrado en los personajes interpretados por Dwayne Johnson y Jason Statham. Hasta ahí todo parecía normal, pero pronto se reabrió la polémica que hubo durante el rodaje de la octava entrega.

Tyrese Gibson, que interpreta a Roman en la saga, no tardó en arremeter contra Johnson por poner en peligro la unidad de la “familia”. De hecho, llegó a desvelar que en su momento les ofrecieron a Ludacris y a él tener su propio spin-off y que lo rechazaron por ese motivo. No faltaron las acusaciones de egoísmo, pero Vin Diesel decidió intervenir para intentar calmar los ánimos defendiendo a Johnson, pero parece que no surtió el efecto deseado.

Johnson lanzó el mensaje de más arriba en su cuenta de Instagram ofreciendo a sus compañeros de ‘Fast & Furious’ participar en la película que va a liderar junto a Statham, pero subrayando un importante detalle -#CandyAssesNeedNotApply- haciendo alusión a que Gibson no era bienvenido. Quizá se refería a alguien más -en su momento criticó la falta de profesionalidad de varios miembros del reparto-, pero él es el único que se ha dado por aludido, ¡y de qué manera! Atentos a lo que ha publicado en su Instagram:

El mensaje de Gibson dice lo siguiente:

Los haters llegan de muchas formas... con mi voz a lo Kanye, 'Black Rose' es uno de los mejores discos de R&B Soul de todos los tiempos

Por su parte, esto es lo que comenta Johnson en el vídeo:

Solamente una cosa en voz alta para Tyrese. Acabo de escuchar su nuevo disco “Black Rose”, literalmente acabo de escucharlo entero en mi tráiler. Y tengo que decir sinceramente que es el mayor pedazo de mierda que jamás he oído. Todo el mundo se ríe, pero es cierto porque todos lo han escuchado también. Todos lo habéis oído, ¿verdad? Y todos piensan que es un gran pedazo de mierda. No debería llamarse Black Rose (Rosa Negra), debería llamarse “Gran trozo de mierda negra de perro”, así debería ser. Ni siquiera esa mierda seca de perro durante siete días, es esa mierda blanca, como una mierda bebé. Así es como suena el disco, nunca quiero escucharlo de nuevo y nunca voy a perdonarle por hacerme perder el tiempo, porque nunca lo voy a recuperar. Es como mierda de perro en mi oído, hijo de puta.

Palabras muy duras, aunque pronunciadas de cierta forma que recuerda al pasado de Johnson como luchador de ‘Pressing Catch’. Hasta parece reírse y salirse del personaje cuando se da la vuelta al final del vídeo, pero su dura crítica suena muy convincente y Gibson ha querido aprovechar la ocasión para volver a criticar al protagonista de ‘San Andrés’ (‘San Andreas’).

La cuestión es que Gibson también lo ha sacado a la luz de una forma un tanto peculiar. Por lo pronto, Johnson se refiere al disco como nuevo cuando ‘Black Rose’ salió a la venta el 10 de julio de 2015, por lo que lo más probable es que eso sucediera durante el rodaje de ‘Fast & Furious 7’, que curiosamente llegó a su fin el mismo día, pero de un año antes. No obstante, seguro que hubo que regrabar varias escenas, práctica habitual en Hollywood.

Lo que está claro es que la rivalidad entre Gibson y Johnson ha llegado hasta tal punto que cuesta creer que ambos vayan a seguir a bordo de la saga. Por lo pronto, el segundo podría conseguir su propia franquicia junto a Statham y eso ayudaría a justificar su salida por mucho que hace tiempo que se confirmase su participación en ‘Fast & Furious 9’.

La otra posibilidad es que el “sacrificado” sea Gibson, aunque habría que ver si eso traería consecuencias adicionales -¿se iría también Ludacris? Su personaje y el de Gibson solamente tienen sentido como dúo inseparable-. Por mi parte, tengo muy claro que prefiero que el personaje de Hobbs siga a bordo, pero todo esto no pinta nada bien para la saga. Al menos tienen tiempo para intentar que la herida cierre y se produzca algún tipo de reconciliación...

Si tuvierais que elegir, ¿De cuál de los dos prescindiríais y por qué?

Vía | EW