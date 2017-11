'Liga de la Justicia' decepciona en la taquilla de EE.UU. con el peor estreno de DC, triunfa en el resto del mundo

Ya tenemos las cifras de taquilla de 'Liga de la Justicia' y no son buenas. Aunque parezca increíble, la reunión de los superhéroes de DC, la primera película que junta a Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y Flash, no ha llegado a los 100 millones de dólares en Estados Unidos; ha obtenido el peor estreno del Universo DC en el mercado norteamericano.

96 millones ha cosechado en EE.UU. el film dirigido por Zack Snyder (y Joss Whedon). Lo más llamativo es que hace sólo tres semanas 'Thor: Ragnarok' recaudó 122 millones en su estreno en EE.UU. Es una derrota vergonzosa para Warner/DC. En el resto del mundo están teniendo más suerte y tras el primer fin de semana 'Liga de la Justicia' ya suma 281,5 millones en la taquilla global.

El mejor dato llegó de China, donde la película hizo 51,7 millones, el segundo mejor estreno de Warner en ese país (detrás de 'Batman v Superman'). Siguiendo con las comparaciones, 'Liga de la Justicia' ha superado por muy poco el estreno "internacional" (todos los países menos EE.UU.) de 'Los Vengadores'; 185,5M$ la de DC y 185,1M$ la de Marvel. Sin embargo, cabe destacar que la de DC se estrenó en 65 mercados y la de Marvel en 39.

TOP 10 con lo más visto en EE.UU.

La segunda película más vista durante el fin de semana en Estados Unidos es otra novedad, 'Wonder'. Se trata de una adaptación del best seller escrito por R.J. Palacio y cuenta con un reparto encabezado por Julia Roberts, Owen Wilson y Jacob Tremblay. En España la podremos ver a partir del 1 de diciembre.

El otro estreno que se ha colado en el TOP 10 es 'The Star', que llegará a las carteleras españolas como 'Se armó el belén'. Es una película familiar de animación con temática religiosa, en principio una propuesta ideal para las navidades aunque el estreno ha sido muy flojo y esta semana llega a EE.UU. lo último de Pixar, 'Coco', que debería arrasar.