'Dune 3': fecha de estreno, cuál es la próxima aventura de Timothée Chalamet, reparto y todo lo que sabemos de la película de ciencia ficción de Denis Villeneuve

El mundo de Arrakis regresa con el lanzamiento de 'Dune: Parte 2', pero la historia de Paul Atreides sirvió como base para una longeva franquicia literaria de ciencia ficción escrita por Frank Herbert. Por ello, todo apunta a que Warner va a querer seguir explorándolo y el siguiente paso será 'Dune 3', adaptación de la novela 'El Mesías de Dune' que volverá a estar dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Timothée Chalamet.

A continuación vamos a repasar todo lo que sabe hasta ahora sobre 'Dune 3', desde su reparto y protagonistas hasta su posible fecha de estreno, sin olvidarnos de la historia que nos contará. Obviamente, este artículo irá actualizándose en cuanto haya cualquier novedad sobre una película que muchos amantes del séptimo arte están deseando poder ver lo antes posible.

¿Cuándo se estrena 'Dune 3' en cines?

Todavía no tenemos una fecha de estreno anunciada para 'Dune 3', pero todo apunta a que habrá que ser pacientes. El motivo es que Denis Villeneuve quiere tomarse las cosas con calma para que el resultado final. Así lo ha resumido él mismo en declaraciones a The Times of London:

Hay un claro deseo de hacer una tercera, pero no quiero precipitarme. El peligro en Hollywood es que la gente se emociona y sólo piensa en las fechas de estreno, no en la calidad.

Teniendo en cuenta que entre la primera y la segunda han pasado unos tres años -realmente iba a ser menos, pero Warner aplazó su fecha de lanzamiento-, no sería una sorpresa que pase lo mismo en el caso de 'Dune 3'. Por tanto, lo más probable es que nos vayamos hasta 2027 para poder verla. Eso sí, podría alargarse aún más, pues Villeneuve ha señalado que quizá haga otra película entre medias por el bien de su salud mental.

'Dune 3' - argumento y sinopsis

Denis Villeneuve ha dejado bastante claro que la base argumental para 'Dune 3' va a ser 'El Mesías de Dune', segunda entrega de la franquicia literaria escrita por Frank Herbert. La historia del mismo transcurre 12 años después de que Paul Atreides se haya convertido en el emperador, el más poderoso que la galaxia haya nunca visto. El problema es que es incapaz de contener los excesos de la religión que él mismo ha creado. Además, muchas personas han perdido la vida en todo este tiempo, pero sus visiones apuntan a que lo peor podría estar aún por llegar...

'Dune 3' - reparto y protagonistas

Se da por sentado el regreso de todos los actores que participaron en 'Dune: Parte 2' y llegaron con vida al final de la misma. Eso supone que Timothée Chalamet volverá a ser Paul Atreides, Rebecca Ferguson dará vida una vez más a Lady Jessica, Josh Brolin se transformará de nuevo en Gurney Halleck, Zendaya será de nuevo Chani Charlotte Rampling) volverá a encarnar a Gaius Helen Mohiamy, Javier Bardem será otra vez Stilgar, Lea Seydoux repetiría como Lady Margot y que Florence Pugh retomaría a la Princesa Irulan. Es probable que Anya Taylor-Joy también regrese, pero todo dependerá de si Villeneuve incluye o no más visiones en los que necesite a Alia Atreides de adulta.

Por su parte, Denis Villeneuve repetirá tras las cámaras y en febrero de 2024 ha comentado que el guion, en el que también participa, está casi listo, pero que todavía falta un poco de trabajo para tenerlo listo. Además, el director ha anunciado ya que debería ser la última de la saga que dirija, razón de más para tomárselo con calma y ofrecernos la mejor película posible. Eso sí, esto supone que cualquier novedad sobre el reparto también tardará en darse a conocer.

'Dune 3', tráilers, imágenes y póster

El rodaje de 'Dune 3' todavía no ha arrancado, así que, obviamente, todavía no tenemos ninguna imagen oficial de la película, y mucho menos un tráiler.

