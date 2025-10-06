Hoy en TV, el arrollador éxito romántico de casi 500 millones que arrasa cada vez que es emitido de nuevo

Cuando sientes pasión por el cine, parte de ti lo que quiere es ir descubriendo cosas nuevas, sea explorando fuera de la zona de confort o indagando en la historia del arte. Pero hay un innegable placer en recuperar una y otra vez determinadas películas que son siempre una garantía, intelectual o emocional. En lo último cae sin duda una película como ‘Pretty Woman’.

Una mujer por la que perder la cabeza

Uno de los títulos más legendarios de la comedia romántica, impulsándola a un nuevo nivel comercial en los noventa con sus 463 millones de dólares recaudados en taquilla. Fue también un espaldarazo para sus estrellas Julia Roberts y Richard Gere, y hoy se va a poder ver de nuevo en televisión a través de Telecinco a partir de las 23 horas, probablemente arrasando en audiencias como acostumbra (también se encuentra en streaming a través de Disney+).

Edward Lewis es un solitario hombre de negocios que un día, durante un viaje a Los Ángeles, decide recurrir a los servicios de una profesional de la prostitución. Así conoce a la fascinante Vivian Ward, a la que ofrece un suculento trato de pasar con él toda una semana como acompañante, intentando encajarla en diferentes actos sociales de postín.

Garry Marshall ofrece una versión más blanca y decididamente cuento de hadas de temas tan peliagudos y poco comunes en el cine comercial como la prostitución o la desigualdades de clase. En ambos casos elimina filo hasta puntos que resultan cuestionables, idealizando situaciones que realmente no lo son o incluso siendo descuidada cuando quiere introducir temas de abuso.

Las limitaciones de ‘Pretty Woman’ quedan claras a día de hoy. También queda claro que tiene un encanto cinemático que ha sido influyente y que sigue calentando el espíritu a día de hoy. Su humor funciona, su estilo está bastante cuidado para la artesanía limitada que suele exhibir Marshall, y su reparto está fantástico.

Gere encuentra un espacio de galán del que ya no necesitaba moverse demasiado, pero quien realmente gana en la película es una Roberts que conquista con cada decisión tomada para hacer carismático al personaje. Verla en acción es realmente ver una estrella formándose ante tus ojos, creando algo especial que se merece en su justa medida ser un fenómeno perenne.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas románticas de la historia