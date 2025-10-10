La autora de 'Fullmetal Alchemist' vuelve a la carga con un nuevo anime. 'Yomi no Tsugai' confirma su fecha de estreno y su tráiler pinta tremendo

Hace 15 años Studio Bones y Hiromu Arakawa unieron fuerzas para dejarnos la ya legendaria 'Fullmetal Alchemist: Brotherhood', que durante años y años estuvo considerado como el mejor anime de la historia hasta que recientemente 'Frieren: Beyond Journey's End' le arrebató el trono por un pelo.

La historia de los hermanos Elric y su lucha por recuperar su humanidad nos sigue fascinando hoy en día y lanzó a la fama a Arakawa, que ha demostrado ser una autora tela de prolífica. Y ahora le toca el turno a otro set de hermanos con el nuevo anime de la autora, 'Yomi no Tsugai'.

Toda la carne en el asador

'Yomi no Tsugai', en España se publica bajo el nombre de 'Espíritus del Inframundo' y también es conocido como 'Deamons of the Shadow Realm'. La trama sigue a dos gemelos separados al nacer que intentan reunirse, ya que con la unión de sus poderes podrán salvar el mundo de la destrucción.

La adaptación a anime se confirmó oficialmente este verano y desde Bones nos han dejado ahora un tráiler muy movido que tiene muy buena pinta y demuestra el buen nivel visual que puede alcanzar el estudio. Si echamos de menos 'Fullmetal Alchemist', 'Yomi no Tsugai' promete ser mucho más que un aperitivo y una de las series que tenemos que tener en el punto de mira próximamente.

Con este nuevo tráiler se ha confirmado que 'Yomi no Tsugai' se estrenará el próximo abril de 2026, aunque aún falta por fijar el día concreto. Además, constará de dos partes de emisión consecutiva: esto es, que rondará entre los 24 y los 25 capítulos.

Ya para terminar con las actualizaciones, desde Crunchyroll han confirmado a través de una nota de prensa que se han hecho con los derechos de distribución, así que tenemos la emisión en simulcast asegurada para uno de los bombazos de 2026. Por su lado, el manga de 'Yomi no Tsugai' continúa en publicación y ya consta de 10 volúmenes, así que en principio podemos esperar más anime en el futuro.

