Terremoto en 'La Pasión de Cristo 2'. Jim Caviezel confirma que no regresará como Jesús en la esperada secuela de Mel Gibson

Más de 20 años hemos tenido que esperar para que 'La Pasión de Cristo 2' sea una realidad, pero ahora tenemos malas noticias, ya que The Hollywood Reporter acaba de anunciar que Jim Caviezel no volverá a dar vida a Jesucristo en la esperada secuela de Mel Gibson.

De hecho, Caviezel no será el único actor de 'La Pasión de Cristo' que no repita su personaje en la segunda entrega, pues también es oficial que Monica Bellucci será reemplaza como María Magdalena. Y es posible que haya algún otro caso, pero por ahora esos son los dos confirmados.

No se sabe el motivo

Los motivos no han trascendido, pero es posible que el tema de la edad haya sido clave. A fin de cuentas, 'La Pasión de Cristo 2' transcurre apenas unos días después que su predecesora, pero los intérpretes han envejecido bastante en este tiempo y el uso de la tecnología necesaria para rejuvenecer puede ser muy caro o algo a lo que Caviezel se haya negado.

Conviene recordar que el actor dio a entender este pasado mes de abril en el podcast Arroyo Grande que estaba listo para volver a meterse en la piel del hijo de Dios: "Hacer estas cosas lleva tiempo, pero se necesita el tiempo adecuado, y solo Dios lo sabe. ¿Tengo miedo? Sí, pero si no lo tuviera, no querría trabajar con ese actor porque no estás listo".

Recordemos que Gibson finalmente dividirá la secuela en dos partes. La primera tiene previsto su estreno el 26 de marzo de 2027, mientras que la segunda llegará a los cines el 6 de mayo de 2027. Y todo apunta a que no tendrá problemas para llegar a tiempo, ya que el rodaje comenzará en breve en la ciudad italiana de Roma.

