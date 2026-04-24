Hoy en streaming, una de las películas de espías más insólitas e impresionantes de los últimos años basada en sorprendentes hechos reales

El cine de los países árabes está sabiendo asimilar los códigos del cine mainstream para poder colarse en las pantallas internacionales y poder contar las realidades críticas que se viven de manera local. En este proceso se está produciendo también una retroalimentación donde las industrias europeas se interesan por historias con protagonistas de estos países.

Tiene su lógica ya que los países tienen mayor diversidad racial y se produce más inmigración, cambiando al grueso del público cuyas historias quieren ver reflejadas de alguna manera en pantalla. Los mejores van a ser capaces de aprovechar la amplitud de recursos cinematográficos para contar de forma diferente y encomiable, dando sorpresas notables como ‘La red fantasma’.

Cazando espectros

A partir de impresionantes hechos reales descubiertos durante el proceso de documentación para un documental, el cineasta francés Jonathan Millet escribe y dirige un thriller de espías casi espectral y muy potente. Una propuesta especial que se acaba de estrenar en streaming a través de Filmin.

Refugiado en Francia, como un miembro más de la universidad, Hamid se mueve sin despertar sospechas de sus verdaderas intenciones en el país. Ha viajado cientos de kilómetros para poder dar con el torturador que le estuvo causando sufrimiento durante años en Siria, al que va dar caza formando parte de un grupo secreto que persigue dirigentes furtivos.

Con esto se elabora un thriller de venganza donde la tensión se encuentra clandestina y soterrada prácticamente en todo momento, ya que no sólo tiene que evitar despertar sospechas del perseguido sino también que tiene que contar con que el racismo va a ponerle una diana a las primeras de cambio. Millet emplea la cocina a fuego muy lento para que maceren todos los matices de esta historia.

‘La red fantasma’: infiltración compleja

Opta por una contención que puede parecer contraintuitiva para atrapar a un espectador más casual, pero sus formas narrativas acaban incidiendo en los procesos con la precisión quirúrgica de un John Le Carré. La complicación de los lazos entre torturado y torturador, así como de la motivación o pertinencia de la venganza, crean puntos de conflictos interesantes.

Esta habilidad de dejar que el toque crítico del cine árabe vaya fusionándose con el ADN del thriller clásico e incluso evasivo, aunque lo haga desde el anti-espectáculo más miitante, hace de ‘La red fantasma’ una propuesta peculiar y llamativa. Una fabulosa película sostenida en la tensión y en actuaciones encomiables.

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