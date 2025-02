'La red fantasma' logra convertir una fascinante historia real de refugiados de Siria en un gran thriller de espionaje y venganza

Se estrena en cines el 7 de febrero ‘La red fantasma’, un nuevo thriller franco-alemán-belga dirigido por Jonathan Millet en su debut en el largometraje de ficción, que expone una historia inspirada en hechos reales, alrededor de las terribles tragedias de Siria en un momento vital de la historia del país, dando a conocer la tristemente célebre prisión de Sednaya más allá del mundo árabe, que ya estaba familiarizado con la brutalidad que allí se infligía.

Una sincronía relevante, justo tras la marcha de Assad en diciembre de 2024, que ha dado lugar a la proliferación de cientos de vídeos de supervivientes que recuerdan los horrores indescriptibles en las tinieblas de la cárcel. El plan inicial de Millet era hacer un documental sobre los refugiados de guerra y su trauma, para lo que pasó más de dos años entrevistando a supervivientes, escuchando desgarradores relatos de encarcelamientos y torturas, pero lo que le llamó la atención en sus conversaciones fueron algunos relatos sobre “los fantasmas”.

Un fascinante marco real

Se enteró de que había ciertos grupos ocultos que persiguen a criminales de guerra que han conseguido pasar desapercibidos, y pensó que podría contar su historia como una película de espionaje sobre la búsqueda de torturadores de las cárceles de Assad que escaparon a Europa. Los emigrantes sirios, decididos a llevar a los culpables ante la justicia, recogen arduamente pruebas y testimonios de víctimas capaces de relatar sus desgarradoras experiencias con detalles útiles. Al parecer, la razón por la que se crearon estas células secretas es que los vetos de Rusia y China en la ONU impedían la intervención internacional, dejando una sensación de impunidad y miedo a que nunca se hiciera justicia.

Surgen relatos de refugiados que se encuentran en sus países de acogida con sus antiguos torturadores en el supermercado, con sus papeles en regla, sin que nadie se vaya a molestar en averiguar quiénes fueron realmente y menos en llevarlos ante la justicia. Además, existía el dilema del miedo a que si se informaba a las autoridades de que había delincuentes sirios entre los refugiados, entonces Europa cerraría sus fronteras. La película no desarrolla todo esto, sino que incorpora estas experiencias a través de una historia contenida, casi susurrada, donde no hay sobreexplicaciones ni bloques de exposición.

Seguimos a Hamid, un sirio exiliado en Francia y atormentado por los recuerdos de su tortura, que entra en una de estas organizaciones clandestinas de cazadores de “fantasmas”, para las que también debe asumir diferentes identidades que preserven el secreto operativo, forzando su exclusión y evitando su propia integración, ya que los miembros deben vivir al margen de la sociedad, ellos mismos se convierten en fantasmas, lo que hace que su misión se convierta en su único objetivo vital y buscar justicia para las atrocidades del pasado le impida deshacerse del mismo y vivir en paz.

El ciclo de la venganza

Su búsqueda de venganza y encontrar algún tipo de cierre rompe sus lazos con la nueva vida y las oportunidades que se le presentan, lo que ofrece una interesante mirada al trauma y los efectos de las cicatrices psicológicas y emocionales de la tortura, cómo siguen moldeando la vida y las relaciones de Hamid mucho después de su huida. Las heridas invisibles claman por la responsabilidad de su sufrimiento, abriendo un nuevo dilema ético sobre si la búsqueda personal de retribución puede realmente curarle o si solo perpetúa un ciclo de violencia fútil.

Este tipo de película con crímenes de guerra no resueltos no es nuevo y hay lazos argumentales de relaciones entre torturado y torturador, muchos años después, que recuerdan a ‘La muerte y la doncella’ de Roman Polanski o ‘Incendies’ de Denis Villeneuve o ‘El contador de cartas’ de Paul Schrader, solo que esta no se centra tanto en el factor dramático, sino que se camufla con todos los elementos de un gran thriller de espías europeo, con escenas tan tensas como la del almuerzo y una presencia del suspense constante, pese a estar narrada con mucha sutilidad, basándose en sonidos, e incluso olores, como guía, en la onda de la notable 'Black Box'.

El gran valor de esta ‘La red fantasma’ es cómo es capaz de introducirnos en el dolor del personaje, en su conflicto y al mismo tiempo no convertirse en una mirada tremendista a los hechos que está sacando a la luz y poniendo sobre la mesa, sino que se retroalimenta de la serenidad y el dolor latente de la mirada del personaje y logra adaptarse a ese tono flemático sin renunciar ni a la evasión del género que usa como herramienta ni a la cantidad de trasfondo geopolítico que maneja como cimientos, dando ejemplo de cómo llevar a la pantalla con elegancia un capítulo tremendo de la historia reciente.

