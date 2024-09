El consejo que Emma Thompson le dio a Kate Winslet después de 'Titanic' y por el que aún rige su carrera

Imagina ser relativamente desconocida en el mundo de la actuación y, de repente, protagonizar 'Titanic' y aparecer en todas las portadas, ser reconocida en todo el mundo, que cada paso tuyo sea noticia. Lógicamente, es fácil que desquicie incluso a alguien tan centrado como Kate Winslet, que después de la cinta de James Cameron ha tenido una trayectoria en la que ha alternado cine independiente con blockbusters pero sin ansiarse por ser el centro de la industria. Y en parte fue gracias a Emma Thompson.

Kate, aquí hay tomate

Según ha contado en el podcast Happy Sad Confused, después de 'Titanic' Thompson la cuidó: "Tiene un gran conocimiento y claridad en su percepción de la industria. Recuerdo que habló conmigo después de 'Titanic'... Me protegía bastante, de alguna manera, y creo que estaba algo preocupada. No en plan '¿Va a desmadrarse?', porque claramente no estaba en mi personalidad, pero sí podía sobrepasarme y no sabía lo que iba a hacer".

Me dijo, "Escucha, cariño, simplemente recuerda que es tan importante no trabajar como trabajar". Y nunca lo he olvidado. Es muy, muy cierto, porque como actriz joven, normalmente si lo haces bien... Sabía que no quería agotarme. Sabía que siempre quería seguir haciendo este trabajo. Escuché la sugerencia con el corazón y le hice caso. Aún le hago caso, de hecho.

No hay que olvidar que fue en 'Sentido y sensibilidad', escrita y protagonizada por Thompson, donde Winslet consiguió su primera nominación al Óscar, así que es lógico que quisiera cuidar su carrera siendo, de alguna manera, su mentora. Acabó consiguiendo uno por 'The Reader', que se suma a sus cinco Globos de Oro, sus dos Emmy y su Grammy. Efectivamente, está solo a un premio Tony de conseguir el ansiado EGOT. Le queda mucha carrera por delante para conseguirlo si quiere, desde luego. Lo importante es no quemarse.

