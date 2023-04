Qué fue de Elena Jiménez, la presentadora de 'Club Disney' que pasó del bullying a convertirse en militar del ejército

El 11 de septiembre de 1998, Telecinco estrenó 'Club Disney' en una gala especial desde Eurodisney a las 21:30. Esto puede parecer que no es especialmente reseñable, pero lo cierto es que para la televisión española fue un antes y un después: una cadena privada le había robado un programa a la cadena pública, donde se emitió durante diez años. Incluso mantuvieron a sus tres presentadores principales: David Carrillo, Jordi Cruz y Vanessa Martyn. Pero entre sus novedades, una destacó por encima de las demás: una nueva presentadora de 13 años llamada Elena Jiménez... a la que, poco después, perdimos el rastro. Y es que, ¿qué fue de Elena Jiménez?

¡Pringue, pringue!

Nacida el 10 de mayo de 1985 (por traducirlo, ahora tiene 37 años) en Madrid, Elena creció cerca de una base aérea, sin que sus padres se dedicaran a ello de ninguna de las maneras. El sonido de los aviones presagiaba su futuro. Aunque es un futuro que ya se podía intuir: en las tómbolas no pedía peluches ni muñecas, sino escopetas. Pero no vamos a hacer spoilers. Mucho antes de todo eso, consiguió un puesto en 'Club Disney' después de un casting masivo. De hecho, su última prueba la hizo viniendo del colegio, vestida con un chandal del Carrefour. Los productores del programa debieron ver algo en ella y pasó a ser presentadora titular durante los siguientes cinco años, sobreviviendo a la marcha de David Carrillo (que fue sustituido por Jimmy Castro) y Jordi Cruz.

La gran novedad de este 'Club Disney' es que ya no era grabado, sino en riguroso directo. La clave, según contó la propia presentadora en una entrevista en el Twitch de Jordi, era que siempre lo vio como un juego que nunca se tomó demasiado en serio, algo a lo que sus padres la empujaban. "Ir a la tele a jugar", vaya. No todo fue un camino de rosas. Según confesó en 'Socialité', en su día sufrió bullying por hacer el programa, aunque, por suerte, no llegó a afectarle demasiado: "Me pinchaban, me decían que si era una chulita, la de la televisión... Sí que tuve mis momentos de meterme en un baño y que me dejaran en paz".

Durante 'Club Disney', cuya etapa duró hasta 2002, Elena también aprovechó para aparecer en 'Hermanas' y 'Hospital central' en los ratos libres del rodaje. Después, la gran duda: ¿Volver al anonimato o dedicarse a la televisión? Después de más de 400 episodios bisemanales en directo, lo suyo sería un descanso, ¿no?

Perretes y gatetes

En 2003, Elena Jiménez firmó por 'Ana y los siete', donde estuvo en casi todas las temporadas (excepto la primera) como Bea, una de las amigas de Amalia. 30 episodios de 91, nada mal para un papel secundario. En 2004 llegó su único salto al cine, en 'Cachorro', de Miguel Albaladejo, donde su personaje apenas llegaba al cameo. De hecho, se llamaba "Amiga 14 años". Por lo que sea, no tener nombre propio no suele ser sinónimo de un papel exquisito.

Pasó por 'Mis adorables vecinos', dos episodios de 'El comisario' donde acababa siendo víctima de una secta. Y, al mismo tiempo, empezó a presentar un programa de animales en Telecinco los fines de semana: 'Kombai & Co', junto a Carlos Castel. 143 programas que, sumados a los de 'Club Disney', ya quisieran muchísimos profesionales.

El último intento de Elena por seguir en la televisión fue en los inicios de Cuatro, cuando todo aún era bello y lleno de posibilidades. 'Corta-t' duró nueve episodios en 2005 y jamás se volvió a escuchar hablar de ella. De hecho, es posible que se acabe de abrir un hueco en vuestra memoria. Desde entonces, la desaparición fue casi total más allá de alguna pequeña aparición en programas como 'Ládrame mucho' o el podcast 'Guerra 3'. Entonces, un día de 2015, un vídeo apareció por sorpresa en Internet celebrando los 25 años de la mujer en el ejército. Allí salía Elena diciendo “El tipo de armamento que a mi me gusta y este tipo de vida solo se puede tener en el Ejército”. Boom.

Sargento Jiménez

En un giro de los acontecimientos que pocos vimos venir cuando gritaba "¡Pringue, pringue!" en Telecinco, la actriz y presentadora se ha convertido en Sargento Primero del Ejército del Aire con la especialidad de Armamento. Según ha confesado ella misma, al principio el resto de los cadetes creían que estaba allí para informarse sobre cómo interpretar un papel, pero nada más lejos de su auténtico propósito: cumplir el sueño de su vida.

De hecho, una vez terminado el Bachillerato, lo que pretendía no era hacerse actriz, sino policía... Y sabía que dentro del ejército guardan plazas para la oposición. El problema en su plan perfecto es que se enamoró de un piloto de caza F18, como si esto fuera la versión en la vida real de 'Top Gun', y allí se quedó. Más, incluso, que su actual marido (en su boda llegó a haber aviones pasando por encima y las fotos de la boda ganaron premios internacionales), con el que tiene dos hijos. Un "¿Qué fue de?" en toda regla, con giro sorpresa.

Podemos hablar de todos los tipos de nostalgia que queráis, pero la del 'Club Disney', el "Todos nos lo vamos a pasar pirata" y demás marcaron los años 90 de muchos de nosotros. Elena Jiménez afirma estar feliz en su vida y, francamente, los piratas no querríamos otro final para su historia.

