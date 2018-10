’Orange is the new black’ llegará a su fin con la séptima temporada

Una de las series más influyentes y respetadas de la década llega a su fin: la séptima temporada de ‘Orange is the new black’ pondrá fin a la serie tras siete años de éxito.

“Siete temporadas después, es hora de salir de la cárcel", afirma el creador de la serie Jenji Kohan. "Extrañaré a todas las tías duras de Litchfield y al increíble equipo con el que hemos trabajado. Mi corazón es naranja y se funde a negro". El anuncio se ha hecho oficial por el equipo hace unas horas con un emotivo vídeo.

Creada por Kohan y basada en las memorias de Piper Kerman, 'Orange is the new black: Crónica de mi año en una prisión federal de mujeres', la serie ha vivido un gran éxito desde su estreno en 2013, convirtiéndose en la serie original más vista de Netflix.

En su primera temporada, la serie obtuvo doce nominaciones a los premios Emmy, ganando tres. Durante la segunda temporada también se llevó cuatro premios Emmy, donde hizo historia al convertirse en la primera serie en obtener nominaciones en las categorías de comedia y drama.

Con el anuncio de su finalización, el reparto de la serie ha decidido agradecer a sus fieles seguidores por el apoyo apoyo incondicional hacia una serie que pasará a la historia de la plataforma como uno de los originales de Netflix más apreciados jamás creados. Taylor Schilling, Uzo Aduba, Kate Mulgrew o Danielle Brooks, cuyo Taystee se ha convertido en el corazón de la serie, y el resto de las mujeres de Litchfield han querido para conmemorar la ocasión como merece.