Las 13 mejores series de 2018 que puedes ver en Netflix

Ya que llevamos unos días con Netflix anunciando cosas, mostrando tráilers y demás... creo que es un gran momento para hacer un repaso a lo que nos podemos encontrar en su inmenso catálogo.

Por eso hoy en Espinof os traemos una selección de las trece mejores series y programas de 2018 que podemos ver en Netflix. Un año algo raro para el servicio de streaming ya que sus grandes apuestas de ficción (léase 'Altered Carbon', por ejemplo) no han funcionado pero sí que lo han hecho algunas pequeñas (y no muy conocidas) joyas.

'Seven Seconds'

Un brutal atropello que revoluciona toda la comunidad es el punto de partida de 'Seven Seconds', el último drama criminal de la creadora de 'The Killing'. Es un gran drama cuyo único pero es esa sensación de que la serie parece hecha hace diez años. Sin embargo, la solidez del caso y todo lo que implica hace que uno no deje la pantalla en ningún momento.

'Fariña'

El trato que tiene Netflix con Atresmedia es uno de los mejores que podría haberse hecho ever. Si con 'La casa de papel' ya atinaron bastante, el estreno en la plataforma de 'Fariña', una de las mejores series de 2018 es lo que necesitaba una gran producción como esta para saltar al plano internacional a lo grande.

'Collateral'

Un caso de asesinato y sus implicaciones sirve como punto de partida para realizar, en 'Collateral', una impresionante radiografía sobre el clima político y social que respira ya no el país del Brexit, sino Europa (y Estados Unidos) en general.

'El asesinato de Gianni Versace'

Aunque no ha llegado, creo yo, al nivel de fascinación de la primera temporada de 'American Crime Story', la exploración que hace Ryan Murphy sobre el diseñador y, sobre todo, su asesino, es magnífica. Andrew Cunanan ha pasado, sin duda, a ser uno de los personajes de este 2018.

'Black Lightning'

Para muchos, incluso para el que suscribe, las aventuras de Relámpago negro podrían ser perfectamente las que debería vivir Luke Cage en su serie epónima (sin desmerecerla, ojo). 'Black Lightning' ha destacado desde su primer episodio como una de las series de superhéroes del año.

'El alienista'

Aunque tiene sus más y sus menos, 'El alienista' tiene elementos muy interesantes a la hora de abordar el género criminal. Sobre todo esa aproximación a los primeros pasos del estudio de la mente criminal (algo que ya vimos, por ejemplo, en 'Alias Grace') que resulta muy interesante.

'The Staircase'

Puede parecer raro hablar de 'The Staircase' como una serie de 2018 cuando se pudo ver por primera vez en 2005; pero es que sus últimos tres episodios (el tercer acto, por así decirlo) de este interesante documental criminal, con el juicio "definitivo" de Michael Peterson, se estrenaron el pasado mes de junio. Si hablamos de documentales de crímenes, este es probablemente el decano y el más influyente de los de este siglo.

'Wild Wild Country'

El documental de lo que llevamos de año es, sin duda, 'Wild Wild Country'. Más allá de su premisa "comuna india se muda a un pueblo de la America profunda", este documental resulta un apasionante viaje por las entrañas de los protagonistas de esa época y sus motivaciones, además de conocer a la magnífica Sheela, personaje del año.

'Flint Town'

Lo que empieza siendo como un documental sobre el sobrepasado departamento de policía de una pequeña ciudad de Michigan termina convirtiéndose en una impresionante panorámica de una minisociedad abocada a la pobreza y el abandono institucional. Pocos fondos y problemas graves de salud derivados de la intoxicación del agua del embalse completan un más que deprimido ambiente.

'Podredumbre'

No es apto para la hora de comer, cenar... ni siquiera para mientras piensas en la lista de la compra. 'Podredumbre' es un documental que se mete de lleno en la industria alimentaria y en el procesado de lo que no suele faltar en nuestro plato.

'Nailed it'

Vamos a un tramo que demuestra que Netflix ha sido capaz de renovar o innovar en algunos de los formatos más manidos de los realities. 'Nailed it' demuestra que no hace falta jueces malvados y una competitvidad elevada para disfrutar de un programa de cocina. Aunque el propósito es que los concursantes fracasen, todo en el programa transmite muy buen rollo y diversión.

'Queer Eye'

El remake de 'Queer Eye' también demuestra que el género "renovación"/makeover todavía no ha dicho su última palabra. Los Fab Five se pasean por la "América sureña" entrando como un terremoto en las casas de los "nominados" renovando de arriba a abajo su estilo. Sí, suena a un programa más de este palo, pero hay una química entre todos y una magia que hace este programa bastante recomendable.

'The Joel McHale Show with Joel McHale'

Aunque en Netflix ya han anunciado que no tendrá nuevas entregas, probablemente esta especie de zapping comentado y presentado por Joel McHale sea de lo más divertido que me he podido echar a la cara este 2018. Mordaz a ratos, muy estúpido a otros, pero es un gran contenedor de toda la basura y mamarrachada que hay en la televisión.

Esta es nuestra pequeña selección que iremos ampliando según avance el año. Y seguramente habrá alguna serie de este año que nos hemos dejado. ¿Cuáles son para vosotros las mejores series de este año que hay en Netflix?