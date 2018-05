'El alienista' es un thriller criminal tan entretenido como prescindible

Prometía ser una de las series más apasionantes del año. Basada en la novela de Caleb Carr, 'El alienista' ('The Alienist') es un ambicioso thriller de época con el siempre efectivo gancho de un insólito y brutal asesino en serie, y cuyo reparto está encabezado por tres conocidos rostros: Dakota Fanning, Daniel Brühl y Luke Evans. Entre los productores destaca el nombre de Cary Fukunaga.

La propuesta impresiona en todo lo que se refiere al diseño de producción, el rodaje se llevó a cabo en Budapest pero la historia tiene lugar en Nueva York a finales del siglo XIX. A veces se nota demasiado el CGI aunque, en general, la ambientación resulta creíble y auténtica, y desde luego es un punto a favor. Todo lo contrario que sus torpes protagonistas, gran problema para una serie que, a pesar de todo, resulta entretenida.

Todos los episodios empiezan aclarando el título: "alienista" era el término que recibían en el siglo XIX los expertos que estudiaban las enfermedades mentales, pues se pensaba que los pacientes debían estar alienados. La historia parte del hallazgo de un atroz y extraño asesinato: un niño salvajemente mutilado, vestido como una niña. Los detalles son tan peculiares que despiertan el interés del alienista Laszlo Kreizler (Brühl), fascinado con la mente criminal responsable de tal acto.

Ante la negligencia y una actitud sospechosa de la policía, Laszlo decide liderar por su cuenta la investigación del caso, con la ayuda de un puñado de aliados: John, un amigo ilustrador del New York Times (Evans); Sara, una secretaria convertida en la primera mujer que trabaja en el departamento de policía (Fanning); Marcus y Lucius, dos hermanos forenses (Douglas Smith y Matthew Shear); y el comisario Theodore Roosevelt, más tarde el 26º presidente de Estados Unidos (Brian Geraghty).

La dinámica de las relaciones de Laszlo con los personajes de su entorno es uno de los elementos con los que juega la serie para aportar profundidad a la trama y enganchar al espectador. Algo que se vuelve más interesante cuando el alienista, en su intento por atrapar al asesino, intenta sumergirse en su psicología. Estos esfuerzos, el estrés por la falta de resultados y la represión de ciertos impulsos, van dejando al descubierto traumas, obsesiones e inseguridades, ofreciendo un inesperado lado violento que afecta especialmente a Sara.

Definitivamente, no es el típico héroe. La amistad de Laszlo con John recuerda inevitablemente al dúo Sherlock Holmes & John Watson aunque aquí los personajes son más realistas y, además de su torpeza cuando entran en acción, nadie tiene ese cerebro privilegiado para resolver crímines en cuestión de segundos. Por otro lado, 'El alienista' hay espacio para un par de romances, ingrediente que al parecer no puede faltar en ninguna serie (hay poco sexo, no obstante).

Un desafortunado trío protagonista

Es una lástima que los personajes principales no hayan caído en otras manos. Daniel Brühl, Luke Evans y Dakota Fanning pueden generar curiosidad y atraer a sus muchos fans, pero la serie pierde fuerza con ellos en pantalla. Brühl sobreactúa demasiado, hace evidente el mundo interior del personaje, subraya su actitud, y ese tic de mover la cabeza cada vez que habla sólo hace que resulte más falsa su actuación; se siente más teatral que natural.

Por su parte, Fanning hace de mujer fuerte y gélida hasta sus últimas consecuencias. Y cuando dice los diálogos tiene el mismo problema que Brühl: recita, en lugar de hablar naturalmente, no suena como si saliese de dentro del personaje. Evans lo hace un poco mejor aunque no puede evitar posar ante la cámara y hacer el payaso de manera evidente, creando un personaje que no termina de cuajar del todo. Como si estuviera en otra serie más ligera haciendo de galán patoso.

Los secundarios, curiosamente, están más acertados y sospecho que se debe a la falta de presión por elegir nombres famosos, al fruto de un casting más justo. Ted Levine, David Wilmot, Peter McRobbie, Michael Ironside, Sean Young, Q'orianka Kilcher o Josef Altin aportan pegamento al conjunto que fracturan las estrellas.

'El alienista': recomendable para los amantes de los thrillers criminales con pocas exigencias

Por supuesto, el reparto al completo podría haber funcionado mejor con un buen director con más talento para los actores. Debido a esa carencia o por decisiones de producción más económicas que creativas (posiblemente, una suma de ambas), los directores de 'The Alienist' ofrecen un trabajo muy corriente y obvio, no hay nada extraordinario en la puesta en escena; al igual que su trío protagonista, Jakob Verbruggen, James Hawes, Jamie Payne, Paco Cabezas y David Petrarca subrayan en lugar de sugerir, confiando muy poco en la inteligencia del público.

Algo que me cuesta soportar, particularmente en relatos de intriga, es el desacierto de romper la tensión en una escena con planos de detalles o ángulos de cámara que no aportan ninguna información relevante, y que, supongo, se hace para lograr un montaje más "ágil" y "ameno". Es imposible no mencionar a David Fincher: si uno se fija en las conversaciones de 'Seven' o 'Mindhunter', comprobará la torpeza de los realizadores de 'The Alienist'. Pero como decía antes, debe considerarse la posibilidad de que no hubiese tiempo o dinero para hacer algo más elaborado.

Pese a todos los problemas que arrastra, la serie se hace entretenida gracias a una trama retorcida y llena de giros. Cuando has visto un par de episodios quieres saber el final, o a mí al menos me ha pasado (confieso que también me divierte ver a Brühl con su exagerado papel). Y lo más interesante: el retrato de los inicios de la investigación científica en casos criminales, la creación de perfiles psicológicos para atrapar asesinos y la exploración de técnicas (aquí aún rudimentarias) que más adelante serán esenciales para resolver asesinatos.

No aporta nada que no hayamos visto antes, pero si estos temas te apasionan o eres fan de thrillers con psicópatas te recomiendo descubrir 'El alienista'. Si no es algo que te atraiga o buscas una serie de calidad, hay muchas mejores ahí fuera, dedicaría el tiempo a probar otras historias. En caso de duda, pon el primer episodio; si no te engancha, no sigas viendo más porque no mejora.