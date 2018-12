Daredevil volverá: Marvel afirma que no hemos visto el final de las aventuras del Hombre sin Miedo

Pese a la cancelación previa de 'Iron Fist' y 'Luke Cage', la noticia de que Netflix no va a continuar 'Daredevil' nos pilló a todos por sorpresa. O quizá no queríamos creerlo. La adaptación de los cómics de Matt Murdock es uno de los grandes triunfos de la plataforma y resulta incomprensible que no deseen continuar con ella tras la aplaudida temporada 3, sobre todo siendo una serie tan popular.

Tras la gran decepción por el anuncio de Netflix, Marvel ha querido calmar a los fans publicando un comunicado donde, además de dar las gracias al público y los responsables de la serie, dicen que esperan "más aventuras del Hombre sin Miedo en el futuro". ¿Qué significa eso? ¿A qué se refieren con "el futuro"? ¿Veremos a Daredevil en el cine o en otra serie de Disney+? De momento, no hay respuestas o pistas, toca ser pacientes...

"Marvel está extremadamente agradecida a la inmensa audiencia que amó Daredevil. Desde el primer acto de heroísmo del joven Matt hasta el nacimiento de Page, Murdock & Nelson, ha sido un viaje impresionante. Estamos increíblemente orgullosos de los asombrosos showrunners y escritores, empezando por Drew Goddard y Steven DeKnight, Marco Ramirez, Doug Petrie y Erik Oleson, Charlie Cox, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Vincent D’Onofrio y nuestro reparto que ha traido a la vida a nuestros personajes con tanta excelencia, y cada uno de los fantásticos equipos en Nueva York. Esperamos ver más aventuras del Hombre sin Miedo en el futuro."

La declaración oficial de Marvel encaja con las palabras de Netflix tras anunciar que habían decidido cancelar 'Daredevil': "Aunque la serie ha terminado en Netflix, las tres temporadas existentes seguirán en el servicio en los años venideros, mientras que el personaje de Daredevil continuará en futuros proyectos de Marvel". A esto hay que sumar el siguiente mensaje en la cuenta oficial del show en Twitter:

"La justicia nunca se detiene". Es una evidente respuesta a la cancelación pero su significado es, por ahora, un misterio. Deadline apunta que podría estar adelantando la aparición de Daredevil en las otras dos series de Marvel que quedan "vivas" en Netflix, 'Jessica Jones' o 'The Punisher', sin embargo, ese movimiento no encajaría con las palabras de Netflix o Marvel, donde se habla ya de un futuro lejos de la plataforma de streaming. Espero que pronto salgamos de dudas...