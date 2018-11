'Agentes de SHIELD' es renovada por una séptima temporada meses antes del estreno de la sexta

Menuda sorpresa. ABC acaba de anunciar la renovación de 'Agentes de SHIELD' por una séptima temporada muchos meses antes del estreno de la sexta en verano de 2019. Los seguidores de la serie ya se habían abonado a las renovaciones sufridas de última hora, por lo que esto supone una gran alegría.

No obstante, es más probable que este anuncio esté más relacionada con la posibilidad de ahorrar costes y rodar la sexta y la séptima temporada de forma consecutiva. Recordemos que la sexta será más corta de lo habitual al tener solamente 13 episodios y todo apunta que se seguirá el mismo camino con la séptima.

Al anunciarse que la sexta temporada se emitiría en verano de 2019 se concretó que no se estaba trabajando en ella pensado que fuera a ser la última, pero en esta ocasión no se ha hecho ningún comentario al respecto. Jed Whedon y Maurissa Tancharoen en su momento no tuvieron nada claro que la serie fuese a pasar de la quinta tanda de episodios, por lo que escribieron el último capítulo como si fuera el final de la serie...

'Agentes de SHIELD' nunca ha tenido unas grandes audiencias, pero su seguimiento crece mucho cuando llega a las plataformas bajo demanda, lo cual explica que Disney aún no haya querido desprenderse de ella. Veremos si la cosa cambia cuando llegue su servicio de streaming y la serie que ahora nos ocupa parezca una muestra del pasado que quieren dejar atrás...

Vía | Comicbook