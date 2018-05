'Agents of SHIELD' renueva por una sexta temporada: el equipo de Coulson salvará al mundo un año más

Después de la limpieza que hemos estado viendo de series de género uno ya no puede dar por seguro la continuidad de nada. Pero resulta que de vez en cuando hay alguna alegria: ABC ha renovado 'Agents of S.H.I.E.L.D.' por una sexta temporada.

Una temporada 6 que será algo más corta, eso sí, ya que el encargo ha sido por unos 13 episodios. Algo que, de por sí, no quiere decir nada en cuanto a la continuidad de una serie, más aún cuando nos encontramos con el buque insignia del Universo Cinemático Marvel en televisión.

'Agents of SHIELD' es la típica serie que funciona mucho mejor en el visionado no directo que en su emisión, y esto siempre ha traído de cabeza a ABC, que lleva años queriendo hacer algo con ella pero Disney no le deja darle el hachazo. La solución en la quinta temporada fue reducir el precio de la licencia que paga la cadena y en esta ocasión han tirado por recortar a 13 los episodios.

La quinta temporada de 'Agents of SHIELD' termina en EEUU el próximo viernes con un episodio titulado 'The End' y que cerrará toda la trama de una gran historia en la que Coulson (Clark Gregg) y compañía trabajan para evitar un cataclismo mundial. Estos últimos episodios transcurren, con cierta distancia claro, de forma paralela (a modo del clásico tie-in) a 'Vengadores: Infinity War'.

La verdad es que hubiera sido una pena que 'Agents of SHIELD' terminase esta temporada, que es una de las mejores que ha tenido. Pero se hubiera ido por todo lo alto. Ahora falta saber (esta tarde conoceremos el dato) si la temporada 6 de la serie la veremos a finales de año o ya en 2019. Lo que sí que podemos esperar es a Coulson en 'Capitana Marvel' en noviembre.