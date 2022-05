¡Vuelve 'Daredevil'! Disney+ pone en marcha el regreso del superhéroe y confía la serie a los creadores de 'Covert Affairs'

Era cuestión de tiempo y desde Variety confirman la puesta en marcha de una nueva serie de 'Daredevil' en Disney+. Por ahora, la plataforma ha contratado al dúo de guionistas formado por Matt Corman y Chris Ord, conocidos principalmente por ser los creadores de 'Covert Affairs'.

Una serie nueva pero también continuación

Los detalles son todavía escasos, pero es de esperar que tanto Charlie Cox como Vincent D'Onofrio regresen. A fin de cuentas. ambos hicieron recientemente su debut en el MCU y sería rarísimo prescindir de ellos para este ansiado regreso de 'Daredevil'. Además, Cox ya dejó claro que iba a volver a a a interpretar a Matt Murdock...

De hecho, desde The Hollywood Reporter señalan que será una serie nueva pero también una continuación. Imagino que lo primero tendrá que ver con el hecho de que 'Daredevil' era originalmente una serie para Netflix y por contrato no podrían optar por hacer simplemente una cuarta temporada. Y es una pena, que el final de la tercera dejaba con ganas de más.

No es casualidad que esto se filtre ahora, pues las series estrenadas originalmente en Netflix ya han llegado a Disney+ en varios países -en España tendremos que esperar hasta el 29 de junio-. Una ocasión ideal para recuperar algunas, porque tengo bastante claro que no todas van a resurgir de sus cenizas. Al menos me sorprendería mucho que lo hicieron con 'Iron Fist', ¿y a vosotros?