Daredevil, Jessica Jones y el resto de héroes Marvel que perdió Netflix ya tienen fecha para su mudanza a Disney+

Corría el año 2015, y Disney estaba probando hasta dónde podía estirar su reciente Universo Marvel: ¿Funcionaría también en el mundo de las series? Solo había una manera de comprobarlo: cuando en 2015 anunció que iban a hacer una serie de 'Daredevil' y los derechos de distribución estaban abiertos, fue Netflix la que se adelantó a Amazon para gastarse un dineral y comprarlos. Seis series surgieron de este acuerdo: 'Luke Cage', 'Jessica Jones', 'Daredevil', 'Iron Fist', 'Los defensores' y 'The punisher'. Acababa de nacer el Netflixverso.

Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage y el otro

En 2022, las cosas ya no son tan sencillas -o tan complejas, según como se mire-. Netflix perdió los derechos de todas las series de Marvel en marzo, meses después de que Kingpin hiciera su primera aparición en 'Ojo de Halcón' y Daredevil hiciera lo propio en 'Spider-man: No way home'. Estaba claro cuál iba a ser la casa definitiva del antiguo Netflixverso, pero aún quedaba una duda: ¿Cuándo?

Hoy, Disney+ nos ha quitado la duda: será el 29 de junio cuando estas seis series se añadan al catálogo en un vídeo en el que las han juntado con 'Agentes de SHIELD', un movimiento extraño dado que no forma parte del mismo micro-universo... Y ya está disponible desde hace meses. De 'Agente Carter' no han dicho nada, tristemente.

Aunque aún no se ha confirmado nada de manera oficial, el secreto peor guardado de Marvel es una nueva temporada (o película) del Diablo Guardián y las apariciones del resto de Defensores (quizá con la baja del que no gustó a casi nadie, Danny Rand) en series y películas, ampliando el UCM. Estaremos expectantes, pero cuando vea los billetes y la fama que no está consiguiendo, intuimos que Netflix aún lo estará más que nosotros.