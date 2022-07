Charlie Cox y Vincent D'Onofrio volverán a coincidir como Matt Murdock y Kingpin en una serie de Marvel, pero no será en 'Daredevil'

Era cuestión de tiempo que Marvel volviese a unir a Charlie Cox y Vincent D’Onofrio tras la enorme química que demostraron en 'Daredevil'. Eso sí, al menos por ahora no será una nueva iteración de dicha serie, pero sí que se ha confirmado ya que retomarán los personajes de Matt Murdock y Wilson Fisk (también conocido como Kingpin) en 'Echo'.

Recordemos que 'Echo' es un spin-off de 'Ojo de Halcón' centrado en el personaje interpretado por Alaqua Cox. Estaba cantado que -ojo con el spoiler- Fisk no había muerto realmente al final de 'Ojo de Halcón' y ya tenemos la confirmación definitiva.

Por su parte, Cox volvió a ser Murdock en una escena de 'Spider-Man: No Way Home', abriendo así la puerta de forma definitiva a volver a ver juntos a ambos personajes. De hecho, todo hace pensar que no serán los únicos regresos, pues es probable que Krysten Ritter también interprete de nuevo a Jessica Jones en 'Echo'.

Según informa The Hollywood Reporter, arece que la idea es que 'Echo' incluya una subtrama centrada en que Daredevil está intentando localizar a una antigua aliada, que acabará siendo Jones. Eso sí, nada de esto está confirmado oficialmente, pero sí que parece claro que Disney+ va a querer recuperar a todos esos superhéroes de Marvel que tuvieron serie propia en Netflix hace unos años...