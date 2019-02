Disney promete que habrá más películas de Deadpool y otros superhéroes para adultos

Disney acabó comprando Fox por la friolera de 71.300 millones de dólares. Eso supone el ansiado regreso a Marvel de personajes como los X-Men o Los 4 fantásticos, pero también el de la saga 'Deadpool'. Muchos temían que su salto a Disney fuera a suponer un amansamiento del personaje, pero Disney ha confirmado que sus películas seguirán orientadas al público adulto.

Ha sido Bob Iger, CEO de Disney, el que ha anunciado este hecho en un encuentro con inversores, apuntando que "vamos a continuar en ese negocio", reconociendo además la popularidad de propuestas como las dos entregas de 'Deadpool' o 'Logan'. No obstante, estas nuevas aventuras para adultos probablemente queden fuera del actual universo cinematográfico de Marvel.

Mejor no toques lo que ya funciona

Iger ha señalado que no quiere confundir a los consumidores, ya que las películas de Marvel se han caracterizado hasta ahora por estar enfocadas a todo tipo de público, mientras que el superhéroe interpretado hasta ahora por Ryan Reynolds no encaja muy bien ahí. Además, Deadpool no será el único, pues también se harán otras adaptaciones pensadas para adultos.

Habrá que ver en qué se traduce finalmente todo eso, pero lo que está claro es que tocar a Deadpool sería un error. Recordemos que la primera entrega costó 58 millones de dólares y recaudó 783, mientras que el presupuesto de la secuela ascendió a 110 millones y los ingresos llegaron hasta los 785. Si algo funciona, mejor no lo toques.