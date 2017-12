Por fin: Marvel producirá películas para adultos tras incorporar a los superhéroes de Fox

En los días previos al esperado anuncio de la compra de Fox por parte de Disney, los fans del cine de superhéroes se dividían entre el entusiasmo por la incorporación de los mutantes al Universo de Marvel y el temor de que esta operación pudiese significar el fin de películas para adultos como 'Deadpool' y 'Logan'.

Aunque les costó dar el paso, Fox hizo lo que otros estudios todavía no se han atrevido, historias con superhéroes clasificadas "R" (+18). El director de 'Logan', James Mangold, se mostraba preocupado por la adquisición de Disney, pero el jefe de este estudio, Bob Iger, ha querido tranquilizar a los fans: Marvel podrá producir películas para mayores de 18 años.

Hemos comprobado que la clasificación "R" encaja de maravilla con un personaje como Lobezno/Wolverine, pero no es una condición tan necesaria como lo es para Deadpool. Las (buenas) películas de los X-Men no eran para adultos y funcionaban; Deadpool es diferente, no puede ser apto para niños y fiel al cómic al mismo tiempo. Por suerte, en Disney son conscientes de ello:

"[Deadpool] claramente ha sido y será una marca de Marvel. Pero pensamos que quizá haya una oportunidad en una marca "R" de Marvel para algo como Deadpool. Mientras hagamos saber al público lo que va a ver, creemos que podemos manejarlo bien."

El directivo sólo habló de ese personaje aunque la mención de una "marca R de Marvel" es interesante y da pie a pensar que no se van a limitar a la franquicia de Deadpool (y los X-Force). Igualmente, es de suponer que se seguirán haciendo entregas para mayores de 18 años en otras sagas como las de 'Alien' o 'Predator', que ahora también pertenecen a Disney, pero esta cuestión no ha sido aclarada todavía.

Recordemos que 'Deadpool 2' se estrenará en junio de 2018. Ryan Reynolds estuvo muy pendiente de la compra de Disney y no dudó en dejar varios comentarios en Twitter para animar la conversación en torno a la franquicia que produce y protagoniza:

Time to uncork that explosive sexual tension between Deadpool and Mickey Mouse. https://t.co/iUEXofWpRu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 6 de diciembre de 2017

Some might call this creation a masterpiece, but to me it’s just well hung art to be shared with the world. pic.twitter.com/O7ezRdGXX2 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 14 de diciembre de 2017