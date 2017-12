De 'Los Simpson' a 'Alien': series, personajes y franquicias que ahora son Disney

Es la noticia del mes, y quizás del año, en lo que respecta a las majors norteamericanas. Disney ha comprado por 52.400 millones de dólares la mayor parte de 21st Century Fox. Tras un primer acercamiento frustrado, una nueva oferta ha cuajado en un anuncio oficial que convierte a la Casa del Ratón en una corporación del entretenimiento como pocas se han visto en la historia de Hollywood.

Disney está creciendo a pasos agigantados y a golpe de talonario: los anuncios de compras de Pixar, Lucasfilm o Marvel fueron solo primeros pasos (de gigante, eso sí) en una dirección muy específica: controlar el mercado de la animación y, tras eso, una saga mítica o la tendencia en blockbusters más rentable del momento. La compra de Fox, sin embargo, va más allá: la cantidad de franquicias, subsellos y propiedades (algunas de ellas, absolutamente míticas) que adquiere Disney con este movimiento es variadísima y apabiullante.

Por ejemplo: Searchlight, Home Entertainment y la compañía de animación Blue Sky. En cuanto a televisión, FX, National Geographic, los canales de cable de negocios, deportes regionales, cadenas internacionales como Star India y el 39% de Sky. Una cantidad de producto audiovisual que abre una serie de vías para futuras producciones (ya sabemos que Disney no tiene problemas en explotar a conciencia sus propiedades) absolutamente demoledoras. Y que, por cierto, predijeron 'Los Simpson' (¡quién si no!) en noviembre de 1998.

Disney announces it has reached a deal to acquire 21st Century Fox, as predicted by a Simpsons episode that first aired on November 8, 1998. pic.twitter.com/kzloJQHeM8