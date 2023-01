4 de las mejores películas de Nicolas Cage para ver en streaming y celebrar su 59 cumpleaños

Nicolas Cage es uno de los actores más peculiares de Hollywood y esta semana ha vuelto a estar de actualizar gracias al lanzamiento del tráiler de 'Renfield', sin duda una de las películas más esperadas de 2023. Además, se da la casualidad de que hoy cumple 59 cumpleaños, por lo que he querido aprovechar la ocasión para hacerle un pequeño homenaje seleccionando 4 de las mejores películas de Nicolas Cage para ver en streaming y celebrar esta fecha tan señalado para el actor.

Por último, me gustaría destacar que algunas ausencias de la filmografía de Cage se han debido a que solamente he querido incluir un título por plataforma -por eso 'Al límite' se ha quedado fuera- o a que no estaban disponibles en streaming. De ahí que no haya incluido títulos como 'Adaptation. El ladrón de orquídeas', mi favorita personal de toda su filmografía, 'Cara a cara', 'Leaving Las Vegas' o la muy reivindicable 'Señales del futuro'. Sin más que añadir, vamos con las elegidas:

'El hombre del tiempo' ('The Weather Man', 2005)

Dirección: Gore Verkinski. Reparto: Nicolas Cage, Michael Caine, Hope Davis, Michael Rispoli, Gil Bellows, Nicholas Hoult

Una singular tragicomedia que ha caído injustamente en el olvido. A su manera podría decirse que es una exploración de la mediocridad y cómo lidias con ello ante la certeza de que tú no eres alguien especial. Todo ello sacando a relucir al mismo tiempo ciertas miserias de ese sueño americano al que tantos aspiran pero luego pocos realmente consiguen.

'El señor de la guerra' ('Lord of War', 2005)

Dirección: Andrew Niccol. Reparto: Nicolas Cage, Jared Leto, Bridget Moynahan, Ian Holm, Ethan Hawke

Andrew Niccol siempre será recordado por haber hecho la excelente 'Gattaca' y es justo decir que luego nunca volvió a alcanzar ese nivel. Por mi parte, creo que la vez que se quedó más cerca de lograrlo fue con este peculiar thriller con toques de comedia que aborda de forma notable un tema tan peliagudo como el mundo del tráfico de armas. Todo ello con cierto espíritu crítico que invita a la reflexión, aunque ahí es cierto que puede pecar de ser un poquito superficial.

'La ley de la calle' ('Rumble Fish', 1983)

Dirección: Francis Ford Coppola. Reparto: Matt Dillon, Mickey Rourke, Vincent Spano, Diane Lane, Diana Scarwid, Nicolas Cage, Dennis Hopper

Cage realizó una de sus primeras apariciones en la gran pantalla con un papel secundario en este película realizada por su tío Francis Ford Coppola. A su manera un retrato generacional, pero dejando de lado la esperanza en el futuro por un enfoque más desolador. Todo ello con un preciso trabajo de puesta en escena que incluso dota a la cinta de un toque casi poético dentro de su rebosante amargura.

'La Roca' ('The Rock', 1996)

Dirección: Michael Bay. Reparto: Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris, Michael Biehn, William Forsythe, John Spencer, Vanessa Marcil

Todo un clásico del cine de acción de los 90 que aún hoy permanece como la mejor película de toda la filmografía de Michael Bay. Además sirvió para impulsar la carrera como improbable héroe de acción de Cage, muy convincente aquí como acompañante de un Sean Connery que derrocha carisma. Ejemplo perfecto de película hiperentretenida sin importar la cantidad de veces que la veas.

