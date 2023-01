Nicolas Cage es Drácula en el delirante tráiler de 'Renfield', una versión del clásico del terror con acción a lo 'John Wick'

Tras 'El hombre invisible', lo siguiente de la marca Universal Monsters es 'Renfield', una película de terror y acción que se centra en el secuaz devorador de moscas de Drácula, aunque tiene a Nicolas Cage interpretando al vampiro titular. Hora ha llegado el tráiler oficial con Nicholas Hoult como el lacayo, en lo que se define como una "historia de aventuras moderna con un tono cómico" que llegará a los cines el 14 de abril de 2023.

"El mal no se extiende por la eternidad sin un poco de ayuda"

En esta versión de la novela clásica de Bram Stoker, Renfield se da cuenta de que tiene una relación tóxica con Drácula de la que necesita salir. Pero, ¿hay vida más allá de servir al infame Príncipe de las Tinieblas? Sea como sea, Nicolas Cage está en su zona de confort de locura o y tiene como objetivo ofrecer una de las visiones más insólitas de Drácula vistas hasta la fecha.

En la sinopsis oficial:

“En esta moderna historia de monstruos del leal sirviente de Drácula, Nicholas Hoult interpreta a Renfield, el ayudante torturado del jefe más narcisista de la historia, Drácula Nicolas Cage). Renfield se ve obligado a procurar las presas de su amo y cumplir todas sus órdenes, sin importar cuán degradantes sean. Pero ahora,tras siglos de servidumbre, Renfield está listo para ver si hay vida fuera de la sombra del Príncipe de las Tinieblas. Si tan solo pudiera descubrir cómo terminar con su codependencia”.

'Renfield' se basa en un argumento original del creador de 'The Walking Dead' Robert Kirkman, con Chris McKay, de 'La guerra del mañana' (The Tomorrow War, 2021) o 'The LEGO Batman Movie' dirigiendo la película. La película está coprotagonizada por Awkwafina, Ben Schwartz y Adrian Martinez. Ryan Ridley de 'Rick y Morty' escribió el guión.