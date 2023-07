Amor dentro y fuera de tu juego online favorito: una comedia romántica a fuego lento entre dos gamers que se puede ver en 5 horas

Estos meses hemos tenido más aventuras de ciencia postapocalíptica, cazadores de demonios, intrigas con mechas gigantes, ninjas, fantasía oscura... Pero si lo que queremos es un buen anime tranquilito de esos que te curan el alma, 'My Love Story con Yamada-kun at Lv999' es justo lo que necesitamos.

[Akane se conectó]

'My Love Story con Yamada-kun at Lv999' adapta el manga de Mashiro y estrenó su primera temporada esta primavera. Arranca justo en uno de los peores días de la vida de Akane Kinoshita: cuando la acaban de dejar.

Akane empezó a jugar al MMORPG (juego de rol en línea) "Forest of Savior" por su ex-novio, que ha roto con ella por otra jugadora. Para intentar ganárselo de vuelta, decide asistir a un evento presencial que reúne a fans y jugadores, y allí conoce por casualidad a Akito Yamada, un jugador profesional bastante famosillo.

Resulta que Akane y Yamada pertenecen al mismo gremio en el juego, y a partir de este momento Akane empieza a ver el juego con otros ojos y hacerse amiga del resto del grupo según queda con ellos dentro y fuera de internet.

'My Love Story con Yamada-kun at Lv999' es un anime de recuentos de la vida tranquilo, reconfortante y sin grandes dramas. A ver, claro que tiene sus momentos de tensión y de gritarle a la pantalla porque los personajes no hablan y se aclaran con sus sentimientos, pero es perfecto si lo que queremos es una comedia romántica tierna y divertida.

Nos da sota, caballo y rey en cuanto a los mejores tropos de enredos y tensión romántica entre la pareja protagonista, que está perfectamente construida y con un montón de contrastes. Pero no se queda ahí para centrarse únicamente en el salseo romántico, porque también va mostrando cómo Akane se va ganando a los miembros de su gremio y formando un grupo de amistades bien majo y unido mientras también crece como persona y se olvida del petardo de su ex-novio.

Si nos ha gustado 'Komi-san no puede comunicarse' y 'My Dress-Up Darling', este es un anime perfecto para seguir en esa línea y en muchos sentidos recuerda mucho a la historia de Marin y Gojo... Aunque también hay que decir que 'My Love Story con Yamada-kun at Lv999' se salta todas las sexualizaciones innecesarias y resulta incluso refrescante (y aquí es donde más se nota que estamos en un anime shojo pensado "para chicas").

El apartado en el que quizás cojea más es en la animación, que cumple perfectamente aunque se queda un poco simple en demasiados momentos. Madhouse es un estudio muy grande y respetable, pero tampoco se ha lucido especialmente en el apartado visual.

Y teniendo en cuenta que hemos tenido otras comedias románticas como 'Skip to Loafer' que sí que nos han dejado un acabado precioso, parece que se 'My Love Story con Yamada-kun at Lv999' se queda un poco más atrás por aquí... Y es una pena.

Por ahora el anime tiene 13 capítulos que podemos seguir en Crunchyroll. El manga original tiene siete volúmenes recopilatorios y no queda mucho material por delante por adaptar, pero es muy posible que más adelante tengamos otra temporada a la vista para seguir explorando la historia (on y offline) de Yamada y Akane, porque nos deja en el momento perfecto y con muchas ganas de más.

En Espinof | Las mejores series de anime a las que te puedes enganchar ya mismo en Crunchyroll