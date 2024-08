El remake de 'One Piece' se saltará la censura del anime original, y sus primeras imágenes ya lo demuestran: "Es la parte más intrigante del manga"

Aún no sabemos cuándo podremos ver 'The One Piece', pero las primeras imágenes del nuevo anime ya nos están poniendo los dientes largos. Y aunque en Wit Studio quieren darle su propio toque (por petición del mismo Eiichiro Oda), también quieren mantenerse tan fieles al manga como sea posible... Y eso incluye ponerse gores de cuando en cuando.

Cuenta nueva, pero borrones los justos

Aunque 'One Piece' es conocida por su humor y su positividad, también toca unos temas muy oscuros y crudos, y además se pone bien sangrienta cuando toca. Quizás menos en los inicios del manga, pero la Saga del East Blue también tiene sus momentos truculentos que, en su día, fueron censurados para televisión en el anime original de Toei Animation.

Según el director Masashi Koizuka, 'The One Piece' intentará tomar las mejores partes del manga original y recrearlas de manera cercana. Y según hemos visto ya en las primeras imágenes conceptuales, eso significará evitar la censura.

Dentro de las escenas que se han podido ver hasta ahora, las más "sangrientas" son las que incluyen a Sanji. Tanto por su encuentro con un Gin ensangrentado pidiendo comida como por la tremenda paliza que le pega a Fullbody en el restaurante Baratie, una escena que fue mucho más suavizada en el anime de 1999 y cuyo concept art apunta a parecerse más al manga.

Anime de Toei Animation (izq.), manga de Eiichiro Oda (dch.)

"Los temas en el manga original son profundos. Como la guerra, o se mete en algunos temas raciales. Permite a lectores de todas las edades meditar sobre ello y también entretenerse al mismo tiempo. Es la parte más intrigante del manga, en mi opinión", ha dicho Koizuka.

Así que podemos esperar que todos estos temas se mantengan, y aunque 'The One Piece' no quiere calcar tal cual las viñetas del manga, sí que parece que quieren captar su espíritu e intencionalidad.

"Es fascinante. Pero, cada uno de los personajes tienen una historia muy fuerte y tienen estas vidas tan interesantes que han vivido", continuó el director. "Como cuando Nami empuja a Luffy, pero luego le pide ayuda porque no puede más. Incluso aunque es una parte muy temprana de la historia, me gusta, y no quiero cambiarlo tan vastamente frente al manga original"

En Espinof | Los mejores animes de 2024... por ahora

En Espinof | Las 12 mejores webs para ver anime de manera legal