'Masters del Universo' presenta su espectacular tráiler. He-Man regresa de la mano del director de la mejor película de la saga Transformers

He-Man está de vuelta. Aquí os traemos el espectacular tráiler de la nueva versión de 'Masters del Universo', la legendaria saga de fantasía creada por Mattel que vuelve a la gran pantalla con una película que se estrena de forma exclusiva en cines el 5 de junio de 2026.

En esta ocasión es Nicholas Galitzine ('Rojo, blanco y sangre azul') quien se convierte en el príncipe de Eternia. Años después de llegar a la Tierra, recupera su famosa espada para luchar por el futuro de su planeta contra el temible Skeletor y sus fuerzas malignas.

Más detalles sobre la nueva 'Masters del universo'

Detrás de la nueva 'Masters del Universo' tenemos a Travis Knight, director de títulos como 'Kubo y las dos cuerdas mágicas' o 'Bumblebee', la mejor película de toda la saga Transformers. Sus anteriores trabajos invitan a ser optimistas, pero habrá que ver cuál es la libertad que ha tenido para llevar este material a su terreno.

En el reparto de 'Masters del universo' también participan Jared Leto como Skeletor, Camila Mendes como Teela, Alison Brie, Idris Elba, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, James Purefoy, Charlotte Riley o Kristen Wiig. Ahí hay talento de sobra para hacer algo que merezca la pena.

También hay que tener en cuenta que 'Masters del universo' ha tenido un presupuesto cercano a los 200 millones de dólares. Una inversión muy abultada en los tiempos que corren, pero esperemos que a Amazon le haya salido bien la jugada.

