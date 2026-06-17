Anthony Hopkins, a sus 88 años, se sincera sobre su única hija: "Nunca fue capaz de perdonarme que abandonara a la familia cuando era niña. Me rompe el corazón"

Anthony Hopkins es uno de los actores más respetados de nuestro tiempo. Con 88 años ya cumplidos y dos premios Óscar en sus estanterías, no hay nada profesionalmente que le quede por hacer. Sin embargo, la cosa cambia en el apartado personal, pues lleva más de 20 años sin ver a Abigail, su única hija, a la que abandonó cuando apenas era una niña.

La clave de todo está en los excesos que marcaron la vida de Hopkins, pues ahora lleva sobrio más de 50 años, pero en su momento tuvo un serio problema con el alcohol. Eso tuvo un fuerte impacto en Petronella Barker, su primera mujer y con la que tuvo a Abigail en 1968. Así lo recuerda el propio actor en sus memorias: "Nuestras personalidades opuestas y mi alcoholismo condenaron la relación desde el principio. Cuando nos dimos cuenta de lo incompatibles que éramos, Petronella ya estaba embarazada. Intentamos resistir por el bien de la niña, pero fue inútil. El matrimonio fue un desastre".

Barker y Hopkins acabaron divorciándose en 1972, pero el actor antes tomó una decisión que sería irreversible: "Fui a la habitación de mi hija, la miré y le susurré adiós. Luego hice las maletas y me fui de casa". El propio Hopkins destaca que "es el hecho más triste de mi vida, mi mayor pesar. Sin embargo, estoy absolutamente seguro de que habría sido mucho peor para todos si me hubiera quedado", dejando así claro que la cosa estaba condenada a acabar mal.

Es cierto que Hopkins intentó reconectar con Abigail varios años después, pero la cosa no terminó de funcionar: "Abigail nunca fue capaz de perdonarme que abandonara a la familia cuando era niña. Tenía sus razones. No puedo culparla por ello, pero me rompe el corazón".

El protagonista de 'El padre' ('The Father') también asegura que "deseo que mi hija sepa que mi puerta siempre estará abierta para ella. Quiero que esté bien y que sea feliz. Siempre lamentaré haberle causado dolor cuando dejé a la familia, aunque sigo creyendo que en ese momento no tenía otra opción".

Además, en una entrevista concedida durante la campaña promocional del libro desveló que su actual esposa mandó a una invitación a la hija de Hopkins para que fuera a verles, pero no hubo respuesta: "Así que pensé, vale, te deseo lo mejor. No me voy a torturar por eso. Si quieres desperdiciar tu vida con el resentimiento, vale, adelante. Eso no entra dentro de mis conocimientos. Podría estar amargado por el pasado, pero eso es la muerte. No estás viviendo. Tienes que aceptar que somos imperfectos. No somos santos. Lo hacemos lo mejor que podemos. La vida es dolorosa y a veces la gente sale herida, pero no puedes vivir así. Tienes que decirte que lo superes. Si no puedes hacerlo, vale, buena suerte, pero no voy a juzgar a nadie. Hice lo que pude y eso es todo".

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