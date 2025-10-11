Hace 25 años nuestros otoños se convirtieron en una cita ineludible con 'Las chicas Gilmore'. Una serie muy reconfortante que no pasa de moda

Cuando acabas tan cansado del calor asfixiante del verano, el otoño adquiere un encanto incluso más especial. Hojas que crujen en el suelo, poder ponerse una chaqueta porque hace algo de fresquito en la calle o disfrutar del aroma del café caliente y recién hecho. Al pensar en esta época del año vienen a la mente muchas cosas, pero también es posible que muchos se acuerden de que vuelve a ser momento de sentarse a disfrutar de una serie tan reconfortante como 'Las chicas Gilmore'.

Darse un paseo por Stars Hollow, con sus cafeterías acogedores, poner la oreja en las conversaciones y volver a un lugar que siempre nos hace felices. Reencontrarse con Lorelai y Rory en otoño es redescubrir esa sensación tan reconfortante como rutinaria. Y este año lo volvemos a hacer con especial alegría, porque la serie acaba de cumplir 25 años.

Un imprescindible del otoño

Desde el primer episodio, la serie nos cuenta lo que le ocurre a una madre y su hija. Una dinámica compleja pero profundamente afectuosa. Lorelai y Rory son personajes complejos, llenos de matices, virtudes y defectos, y su interacción constante combina humor, sarcasmo y momentos muy tiernos. Además, Stars Hollow no es solo un telón de fondo, donde cada habitante aporta algo muy propio a la historia, creando un microcosmos que acabamos sintiendo como un hogar y que queremos visitar una y otra vez.

Además, el guion de Sherman-Palladino es otro de los grandes motivos para volver a ella. Los diálogos son ágiles y están cargados de referencias culturales y de un ingenio que desafía a cualquier otra serie de esa época. Esta cadencia única hace que cada conversación sea memorable, y que los fans puedan descubrir algo nuevo incluso después de verla varias veces.

Por otro lado, la serie también destaca por su capacidad de equilibrar el drama y la comedia. 'Las chicas Gilmore' logra que nos riamos y nos emocionemos al mismo tiempo, tratando temas universales como el amor, la amistad, la ambición y la búsqueda de identidad sin caer en clichés ni en el melodrama excesivo. Cada episodio tiene sus momentos, desde cenas improvisadas hasta confesiones sinceras, pasando por encuentros inesperados e incluso la rutina más monótona adquiere su encanto.

Por otro lado, su influencia cultural es innegable. Desde los vestuarios hasta los diálogos, 'Las chicas Gilmore' sigue inspirando a muchas generaciones de espectadores y sigue siendo relevante por su humor y por la familiaridad que transmite. Y también por la forma en que representa a sus protagonistas, que no dejan de ser mujeres fuertes y complejas, que no se conforman con los roles que la sociedad espera de ellas.

Finalmente, 'Las chicas Gilmore' es una invitación a redescubrir la magia de las pequeñas cosas. Un café caliente, un libro pendiente, una conversación que dura horas. Un clásico atemporal que sigue sin pasar de moda.

Para aquellos que quieran (re)descubrirla, está disponible en Netflix, Prime Video y Disney+.

