En 'Las Chicas Gilmore' salen 339 libros, pero estos son los 7 más importantes para entender a su protagonista

En las 7 temporadas y 153 episodios de 'Las chicas Gilmore', hay tiempo de sobra para que circulen cientos de libros por sus planos, y más teniendo en cuenta que Rory Gilmore es una ávida lectora. Nos consta que la cifra total asciende a 339 libros y aquí hemos querido destacar los siete que nos dan algunas de las claves más importantes sobre la protagonista y su historia en la serie creada por Amy Sherman-Palladino.

'Alicia en el País de las Maravillas'

Una de las comparaciones más evidentes que nos viene a la mente es con esta obra de Lewis Carroll, en la que su protagonista viaja a un mundo de fantasía en el que "aquí estamos todos locos". Un poco como la propia Rory en Stars Hollow, el contraste entre su carácter calmado y racional y los variopintos vecinos que la rodean, a cada cual más excéntrico. Por no hablar de que su pasión por los libros la lleva a estar en cierto modo con la cabeza en su propio mundo de fantasía en más de una ocasión.

'Carrie'

Salvando las distancias (paranormales) respecto a la historia de Stephen King, lo cierto es que no puedo evitar ver cierto paralelismo entre el comienzo de la serie y el de esta novela: la pubertad le llega a Carrie White en forma de poderes telequinéticos en cuanto le baja la regla, y a partir de ahí se ve expuesta al juicio y la incomprensión de sus compañeros de clase, del mismo modo que Rory sale de su zona de confort y se ve obligada a adaptarse al nuevo entorno que supone la escuela de Chilton y tratar con el odio repentino de parte de Paris.

'Jane Eyre'

Aunque Rory siempre ha contado en Stars Hollow con un entorno que acepta con los brazos abiertos su forma de ser, el personaje principal del libro de Charlotte Brontë no tiene la misma suerte. Ambas dan mucha importancia a su educación y a cómo pueden labrarse un futuro a través de ella, tienen un gran sentido de la justicia y mucho amor propio, que les ayuda a no perderse a sí mismas por el camino.

'Orgullo y prejuicio'

En la lista encontramos varios libros de la gran Jane Austen, pero el carácter de Lizzie me parece que va muy en paralelo con el de Rory. Tanto por su tenacidad y lo de no creerse de menos frente a personas que están en una escala social superior a la suya, como por ese amor incondicional que siente por su familia (y, de nuevo, otro personaje al que le encanta leer).

'El club de la buena estrella'

El tema de las relaciones entre madres e hijas es muy importante en la serie (no solo Rory y Lorelai, también esta con Emily, e incluso Lane con la señora Kim) y no se me ocurre un libro que hable mejor de eso que este clásico moderno de Amy Tan. Si bien aquí son relaciones entre madres e hijas de origen chino y sus problemas son muy diferentes a los de Rory con su progenitora, en ambas historias vemos cómo prima el amor que sienten las unas por las otras, lo que las mueve a encontrar la forma de llegar a entenderse.

'Mujercitas'

La relación entre Lorelai y Rory posee una complicidad que a ratos me recuerda a la de las hermanas March en la obra de Louisa May Alcott. Por no hablar de Jo, otra lectora acérrima (en este caso, también le apasiona la escritura) con una gran fuerza de voluntad, que tiene muy claro que nadie va a sacarle las castañas del fuego.

'Madame Bovary'

Terminamos con este clásico de Gustave Flaubert, cuya protagonista me recuerda a Rory no tanto en el carácter, sino en su mala suerte con los hombres (hay que reconocer que la pobrecita, con lo buena que es, le toca cada espécimen... algunos dignos de estudio). Precisamente, Emma Bovary no puede evitar llevarse una decepción tras otra con cada nuevo pretendiente que se cruza en su camino y no es de extrañar, ya que se pasó la adolescencia leyendo novelas románticas que le vendieron algo que luego el mundo no pensaba darle. ¿Quién puede culparla por soñar?

Aunque seguramente a nadie nos dé la vida para leer 339 libros en poco tiempo, aquí os dejo el listado completo de libros que aparecen en la serie en algún momento. Si bien no todos están publicados en español, hay muchos títulos interesantes y muy variados: desde grandes clásicos de la literatura a joyitas ocultas bastante desconocidas.

