Es una de las mejores películas del año, una monumental exhibición artística y emocional, y acaba de estrenarse en streaming

Trabajar en el ámbito artístico implica encontrar los márgenes donde tienes acción y control además de posibilidades económicas, porque estas últimas a menudo implican concesiones que pueden trastocar la visión autoral. Cuántas de estas concesiones está uno dispuesto a conceder es especialmente crucial en la disciplina del cine, que a menudo implica unas cantidades considerables de dinero para poder producirse.

Aunque romanticemos el concepto de la independencia, de poder actuar al margen de los estudios grandes, es un mundo donde trabajar con menos dinero implica que alguien más lo está pagando, sea directa o indirectamente. Siempre habrá una presencia que tenga los recursos y quiera tener su papel en la obra que supuestamente pertenece al creador. Pero la pertenencia es una idea más compleja que explora de manera magistral ‘The Brutalist’.

Una empresa brutal

Una de las mejores películas del año y de las más monumentales hace por fin su llegada al streaming a través de SkyShowtime, dando la oportunidad de ver en casa el despliegue más asombroso de los que fueron nominados al Oscar este año. Adrien Brody fue de los premiados por la Academia por esta inmensa obra de Brady Corbet.

Como muchos judíos europeos que sobrevivieron al Holocausto, László Toth se dirige a Estados Unidos con la esperanza de que el sueño americano le de una segunda oportunidad en la vida. Encontrar esas oportunidades no le será fácil, pero un día su pasado como arquitecto brutalista llama la atención de un prominente empresario que quiere acometer una ambiciosa construcción que tenga el toque del artista húngaro.

Corbet desarrolla aquí más que nunca una concepción bastante maximalista del cine, con marcadas referencias que van desde el cine de autor europeo hasta los clásicos épicos del cine americano. A su ya habitual estructura de dos partes bien diferenciadas en lo tonal le suma un empaque visual más aplastante a través de la recuperación de la imagen en VistaVisión, un formato perdido en el cine desde hace años pero se prepara para dar textura cinemática a muchas nuevas producciones.

‘The Brutalist’: arte y comercio

Todo se presenta con una fachada epatante, desde la fotografía extraordinaria hasta diseños de producción astronómicos. E incluso puntos de la exquisita banda sonora parecen reclamar tu atención a la fuerza, aunque también cree una identidad que resuena en tu mente con solo oír el título de la película. Pero a pesar de estos valores inmensos, Corbet trabaja también lo íntimo y lo interno de una manera que, con su tendencia al melodrama clásico, desarrolla debidamente los problemas personales y artísticos de un personaje en el que vuelca mucho de sí mismo.

Su desarrollo devastador de la historia, y su fabuloso empleo de Guy Pierce para definir a este rico con tantos aires de grandeza como evidentes cualidades ridículas (aunque nunca trata de volverlo demasiado un chiste), explora la compleja pero indisociable relación entre arte y comercio. Algo que podría haber dado para un increíble azote en favor de lo primero, el triunfador final en la memoria colectiva, pero Corbet también tiene ideas fascinantes en torno al legado que complica de formas sutiles y muy astutas. Hay trazos fabulosamente finos en este lienzo inmenso que es, indudablemente, asombroso de ver.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de drama en streaming