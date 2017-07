Nolan revela que forma un supergrupo con Tarantino, Anderson, Abrams y Snyder para defender el 70mm

A estas alturas, nombrar a Christopher Nolan como adalid del celuloide y los procesos fotoquímicos podría resultar incluso redundante. El director de la trilogía del 'Caballero Oscuro' ha manifestado en numerosas ocasiones su punto de vista sobre el proceso y materiales óptimos para confeccionar un largometraje, y en qué condiciones deberían consumirse.

No obstante, sus últimas declaraciones para el medio Little White Lies son merecedoras de recuperar el tema una vez más ya que, en ellas, Nolan revela que existe una suerte de "supergrupo" de cineastas defensores del material sensible, y más concretamente del 70mm. Un quinteto formado, nada más y nada menos que por Quentin Tarantino, Paul Thomas Anderson, J.J. Abrams y Zack Snyder, capitaneados por el responsable de 'Interstellar'.

Christoper Nolan explica la dinámica en la que se gestó esta sociedad colaborativa de amantes del 70mm:

Todos aprendemos unos de otros. En los últimos años, el proceso fotoquímico ha estado amenazado por las compañías de productos electrónicos y los estudios. Contacté con Quentin [Tarantino] y Paul [Thomas Anderson] y pasamos mucho tiempo hablando sobre qué podríamos hacer. Tuve muchas conversaciones inspiradoras con J.J. Abrams sobre rodar en IMAX. De hecho, tengo unas lentes IMAX muy buenas que ayudan a rodar de noche que dejé a J.J. y a Zack Snyder. Hay una dinámica colaborativa muy interesante. Mientras los fotoquímicos estén bajo tanta presión y tamaña amenaza de las potencias económicas —aquellos que no quieren tratar con ellos desde una perspectiva industrial y de negocio—, los cineastas tenemos que alzarnos y ser tomados en consideración.

Los motivos de Nolan a la hora de ensalzar el formato, en el que ya ha rodado varias de sus obras, van desde su capacidad de inmersión hasta la riqueza de las texturas que genera y que tiende a desaparecer al rodar en digital. En el polo opuesto, los detractores del celuloide apuntan al alto coste de rodar en película, cosa que el realizador británico rebate drásticamente.

Estoy haciendo mis películas más baratas que nadie trabajando a una escala idéntica al digital. No hay mejoras de rendimiento ni un ahorro de dinero... Di una charla hace unos años donde me pidieron que defendiese el celuloide, y dije que sentía como un cantero defendiendo el mármol. Es ridículo. Así es como hemos llegado hasta aquí. Es lo que hacemos. Esto es cine. Cualquier formato digital concebido hasta la fecha es tan sólo una imitación del cine.

Cabe recordar que el 70mm se ha empleado en la industria hollywoodiense en clásicos como 'Lawrence de Arabia' o '2001: Una odisea del espacio'; dos filmes cuyo aspecto visual habla por si solo. 'Dunkirk', lo nuevo de Christopher Nolan, está rodado íntegramente en este formato, y podremos disfrutarlo el próximo día 21.

Personalmente, tras haber podido deleitar mi sentido de la vista viendo '2001' o 'Los odiosos ocho' proyectadas en este tipo de celuloide, he de romper una lanza a favor de esta suerte de "Vengadores" del fotoquímico. La experiencia es, sencillamente, inigualable a cualquier otra que pueda experimentarse en una sala de cine con otro sistema de proyección.