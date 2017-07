Todo lo que sabemos sobre 'Dunkerque', la película bélica de Christopher Nolan

Queda menos de una semana para que 'Dunkerque' ('Dunkirk'), la nueva película de Christopher Nolan, llegue a los cines. Es cierto que no está causando tanta expectación como otros trabajos suyos, pero las críticas están siendo muy positivas y el mero hecho de venir firmada por el director de 'El caballero oscuro' ('The Dark Knight') es aliciente más que suficiente para que muchos estén deseando ir a verla.

'Dunkerque' es además una de las películas más cortas de su director, ya que su duración es de apenas 107 minutos. En ella nos cuenta un importante episodio de la II Guerra Mundial y para la ocasión ha utilizado cámaras IMAX, lo cual provocará que aquellos que tengan que verla en un cine convencional vayan a perder parte de la imagen grabada por Nolan. El próximo viernes 21 de julio podremos comprobarlo.

El argumento

Cuando 400.000 hombres no podían regresar a su país, su país fue a por ellos. Dunkerque empieza con una escena en la que cientos de miles de tropas británicas y aliadas se encuentran rodeadas por tropas enemigas. Atrapados en la playa, con el mar cortándoles el paso, se enfrentan a una situación imposible a medida que el enemigo se acerca.

Christopher Nolan, el director

Christopher Nolan es probablemente el director de Hollywood que desata más pasiones. Tiene infinidad de fans, pero también unos cuantos detractores que no dudan en tacharlo como un realizador sobrevalorado en cuanto tienen ocasión de ello. Es evidente que su trilogía sobre Batman formada por 'Batman Begins', 'El Caballero Oscuro' y 'El Caballero Oscuro: La Leyenda Renace' ('The Dark Knight Rises') es la que le lanzó a la fama, pero su carrera va mucho más allá del justiciero interpretado por Christian Bale.

Al igual que otros muchos directores, Nolan debutó primero con varios cortometraje. El primero, escrito y realizado junto a Roko Belic, se titula 'Tarantella' y se estrenó en televisión en 1989, cuando él no siquiera llegaba a la veintena. El siguiente, 'Larceny', no llegó hasta siete años después y gozó de una buena acogida en el Festival de Cambridge, pero el más popular de todos es 'Doodlebug', el cual comprimía una de sus grandes obsesiones temáticas.

Decidido a rodar su primera película, en 1998 se lanzó a la aventura con 'Following', ocupándose él mismo de la limitada financiación. Recibió muy buenas críticas, lo cual le permitió gozar de un presupuesto más amplio para 'Memento', una extraordinaria película que hizo que su nombre empezase a sonar con fuerza entre los aficionados al séptimo arte. De hecho, por su guion incluso consiguió la primera de sus tres nominaciones al Oscar -las otras dos llegarían varios años después gracias a 'Origen' ('Inception')-.

Algo menos de suerte tuvo con 'Insomnio' ('Insomnia'), remake de una producción europea para la que contó con Robin Williams y Al Pacino, pero eso no fue impedimento para que Warner le confiase el regreso a la gran pantalla del caballero oscuro. Durante varios años alternó esa franquicia con producciones originales. La primera de ellas fue la magnífica 'El truco final' ('The Prestige'), que recibió una pobre acogida comercial en su momento, pero con el paso del tiempo ha quedado claro que es uno de sus mejores trabajos -puede incluso que el mejor-.

Mucho mayor fue el éxito de 'Origen' ('Inception'), una de esas raras demostraciones de que Hollywood es capaz de sacar adelante un gran blockbuster sin la necesidad de que sea el punto de inicio de una franquicia. Además, tras 'El caballero oscuro: La leyenda renace' se marcó otro gran tanto con 'Interstellar', una de las películas de ciencia-ficción más estimulantes de lo que llevamos de siglo XXI.

El reparto de la película

Christopher Nolan ha optado por un reparto coral para 'Dunkerque' en el que nadie asume el verdadero protagonismo de la función, pero sí que es cierto que el nombre de varios actores sobresale de forma notable sobre el resto. Uno de ellos es Tom Hardy, uno de los intérpretes más interesantes de la actualidad y que ya había coincidido con el director en 'Origen' y 'El caballero oscuro: La leyenda renace'. También le hemos visto en 'Warrior', 'El renacido' ('The Revenant') o la televisiva 'Taboo'.

Por su parte, Harry Styles es principalmente conocido por su faceta como cantante del grupo One Direction, aunque Nolan no duda en señalar que él desconocía esto último cuando le fichó. Al que seguro que sí conocía era a Mark Rylance, cuya carrera se ha centrado sobre todo en el teatro, pero que últimamente se ha dejado ver más de lo habitual en la gran pantalla gracias a sus colaboraciones con Steven Spielberg en 'El puente de los espías' ('Bridge of Spies'), por la cual ganó un muy merecido Oscar, y 'Mi amigo el gigante' ('The BFG').

Otro que repite con Nolan es Cillian Murphy, quien dio vida al Espantapájaros en la trilogía sobre el caballero oscuro y también formó parte del reparto de 'Origen'. Desde que saltase a la fama con '28 días después' ('28 Days Later') le hemos podido ver en 'Cold Mountatin', 'Vuelo nocturno' ('Red Eye'), 'Sunshine', 'Transcendence' o 'En el corazón del mar' ('In The Heart of the Sea').

Casi 30 años han pasado desde 'Enrique V' ('Henry V'), la película con la que Kenneth Branagh empezó a llamar la atención del público tanto como director y actor. A ella le siguieron más adaptaciones de Shakespeare y títulos como 'Morir todavía' ('Dead Again') o 'Thor'. Además, en breve estrenará una apetecible nueva versión de 'Asesinato en el Orient Express' ('Murder on the Orient Express') en la que se mete en la piel de Hércules Poirot.

James D'Arcy es seguramente el último integrante de su reparto que el público debería identificar con cierta rapidez. Visto en cintas como 'El atlas de las nubes' ('Cloud Atlas'), 'Hitchcock', donde daba vida a Anthony Perkins, 'El destino de Júpiter' ('Jupiter Ascending') o 'Gernika', donde trabajó a las órdenes de Koldo Serra, también fue Edwin Jarvis para Marvel en la televisiva 'Agent Carter'.

El reparto principal de 'Dunkerque' se completa con Fionn Whitehead, Jack Lowden, al que pronto veremos también en 'Fighting with My Family' -la película sobre la luchadora Paige avalada por Dwayne Johnson-, Aneurin Barnard y Tom Glynn-Carney. Sospecho que trabajar con Nolan ayudará a lanzar las carreras igual no de todos ellos, pero sí de varios.

