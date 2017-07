Primeras opiniones de 'Dunkerque': casi muda y consagra a Nolan como uno de los mejores cineastas de su tiempo

Queda poco más de una semana para que 'Dunkerque' ('Dunkirk'), la nueva película de Christopher Nolan, llegue a los cines y la curiosidad por ver la incursión en el cine bélico del autor de 'Interstellar' está por las nubes. Por ahora los pocos que la habían visto estaban embargados, pero Warner ya les ha permitido compartir sus opiniones a través de redes sociales y los que la han visto lo tienen claro: es otro triunfo de su director.

Son muchos los que destacan la increíble experiencia que nos va a ofrecer y también la necesidad de verla en 70mm y en IMAX, tal y como fue concebida. Además se destaca el gran trabajo de Harry Styles, uno de los integrantes de One Direction al que Nolan comparó con Heath Ledger, o que se trata de una película casi muda. Todo apunta a una experiencia única que pronto podremos disfrutar, pero por ahora vamos a repasar esas primeras opiniones, las cuales también os hemos traducido al español:

A lot of people were wondering about @harry_styles & unknown cast. They’re all great but Dunkirk is not about any one solider. pic.twitter.com/L1mHj1Uwxa — Steven Weintraub (@colliderfrosty) July 10, 2017

"Mucha gente se estaba preguntando sobre Harry Styles y el resto del desconocido reparto. Están genial, pero 'Dinkerque' no va sobre ningún soldado."

Also ‘Dunkirk’ is another brilliant collaboration between Nolan & @HansZimmer. The way he mixes in a ticking clock with score is nail biting pic.twitter.com/3lRSs3upPI — Steven Weintraub (@colliderfrosty) July 10, 2017

"'Dunkerque' es también otra colaboración brillante entre Nolan y Hans Zimmer. La forma en que mezcla el tictac de un reloj con la música es muy angustiosa."

#Dunkirk is chaotic, relentless, thrilling & one of the most captivating movies you will see this year. A master class in craft. What a ride pic.twitter.com/7PUxG71KKZ — ErikDavis (@ErikDavis) July 10, 2017

"'Dunkerque' es caótica, incesante, emocionante y una de las películas más cautivadoras que vas a ver este año. Una clase maestra del oficio. Menuda experiencia."

From direction to editing to cinematography to score, w/ #Dunkirk Christopher Nolan proves he is one of the great filmmakers of our time — ErikDavis (@ErikDavis) July 10, 2017

"Desde la dirección al montaje pasando por la fotografía y la banda sonora, Christopher Nolan demuestra en 'Dunkerque' que es uno de los mejores cineastas de su tiempo."

DUNKIRK: intense! 3 intercutting stories on 3 time frames. Almost a silent film, w/ incredible score. May be divisive. I LOVED. See 70mm! pic.twitter.com/E6Xga21Skm — Alicia Malone (@aliciamalone) July 10, 2017

"¡Dunkerque es intensa! Tres historias interrelacionadas en tres líneas temporales. Casi una película muda, con una banda sonora increíble. Puede que provoque divisiones. A mí me ha ENCANTADO. ¡Vedla en 70mm!"

#Dunkirk packs a wallop but VERY different Nolan movie. Def see on IMAX. Tom Hardy has 10 lines & is amazing. Harry Styles can act people!!! pic.twitter.com/uyG6rR0NV1 — Jason Guerrasio (@JasonGuerrasio) July 10, 2017

"'Dunkerque' es tremenda, pero también una película de Nolan MUY diferente. Definitivamente hay que verla en IMAX. Tom Hardy tiene diez frases y está fantástico. ¡Gente, Harry Syles sabe actuar!"

DUNKIRK is very suspenseful. My palms were sweaty almost the entire film. Not my favorite from Nolan, but still a home run. pic.twitter.com/3btS9U28Yy — Brandon Norwood (@bwood0824) July 10, 2017

"'Dunkerque' tiene mucho suspense. Me sudaron las palmas de las manos durante casi toda la película. No es mi favorita de Nolan, pero aun así es un triunfo."

Dunkirk is thrilling, beautiful & a must in 70mm IMAX - but it's also hard to ignore that it has zero distinctive personalities/characters. — (((Eric Eisenberg))) (@eeisenberg) July 10, 2017

"'Dunquerke’ es emocionante, hermosa y obligatoria en 70mm IMAX, pero también es difícil ignorar que carece de personajes diferenciables y con personalidad”

DUNKIRK is fantastic. Truly thrilling from first to last second. A heartbreaking, heart-pounding, nail-biting offering. Nolan fans, rejoice. — Anna Klassen (@AnnaJKlassen) July 10, 2017

"'Dunkerque' es fantástica. Emocionante de verdad del primer al último segundo. Desgarradora, taquicárdica, y angustiosa. Fans de Nolan, regocijaos."

I have seen #Dunkirk and it is a triumph: beautifully filmed, deeply moving, strong turns all round (and yes, that includes Harry Styles) — Anna Smith (@annasmithjourno) July 10, 2017

"He visto 'Dunkerque' y es un triunfo: filmada de manera hermosa, muy conmovedora, repleta de fuertes aportaciones (y, sí, eso incluye a Harry Styles)"

DUNKIRK is 1 of the most immersive cinematic experiences I've ever had.



Mind-blowing non-linear storytelling.



See 70mm IMAX film if u can. pic.twitter.com/5HNYY8wSSV — Kevin McCarthy (@KevinMcCarthyTV) July 10, 2017

"Dunkerque’ es una de las experiencias cinematográficas más inmersivas que he tenido. Una narrativa no lineal alucinante. Si podéis, vedla en 70mm en IMAX"

Recordemos que además de a Styles también podremos ver en 'Dunkerque' a Cillian Murphy, Tom Hardy, Kenneth Branagh, Mark Rylance, James D'Arcy o el debutante Fionn Whitehead. Los que ya han podido verla destacan que la historia no gira realmente sobre un único personaje. Ojo también a la banda sonora de Hans Zimmer de la cual hace apenas unos días pudimos escuchar el primero de sus temas. ¡Que llegue ya el 21 de julio!