Los fans han encontrado agujeros (y no de guion) en 'Pulp Fiction', y aún hoy están debatiendo un error técnico 30 años después de su estreno

A tres décadas de su estreno, 'Pulp Fiction' sigue siendo una de las películas más aclamadas de todos los tiempos. Quentin Tarantino, conocido por su estilo único y su atención obsesiva al detalle, entregó en 1994 un clásico que redefinió el cine independiente. Sin embargo, incluso los maestros cometen errores, y esta cinta no podía ser exenta de tener cierta metedura de pata que muchos más defienden a capa y espada, ya que, en una de las secuencias más icónicas de la película, se puede ver un fallo visible que continúa generando debates apasionados entre los fans.

La escena en cuestión es el momento del tiroteo donde ocurre el tenso encuentro de Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) y Vincent Vega (John Travolta) con un hombre que emerge del baño y dispara varias veces contra ellos, pero ninguna bala los alcanza.

Sin embargo, al observar detenidamente la escena, los agujeros de bala en la pared detrás de Jules ya están allí antes de que se dispare el arma. Este detalle ha sido objeto de escrutinio desde que los fans lo notaron, planteando preguntas sobre si se trata de un error de continuidad, un fallo de producción o un detalle deliberado con algún significado oculto.

La mayoría considera que se trata de un descuido técnico, un fallo en la puesta en escena o el diseño del set. Dado que Tarantino suele rodar con presupuestos ajustados y tiempos de filmación limitados, es plausible que el error simplemente pasara desapercibido durante la producción.

Como se puede ver en las capturas de la secuencia, detrás de los personajes hay ya unos orificios en la pared, sin embargo, después de que el tipo del baño saliera y descargara el arma con seis disparos más, no hay más orificios aparte de los que ya estaban.

Sin embargo, hay quienes defienden que no se trata de un error como tal, sino que, en realidad, el personaje que sale del baño tiene un arma de fogueo, es decir, un arma que no dispara proyectiles, y que sólo la utilizó para asustar a sus contrincantes, por lo que, en realidad, nunca se disparó una sola bala y por eso no hay más orificios detrás de Jackson y Travolta.

Pero no es la primera vez

Basta con remontarnos a otra cinta emblemática de Tarantino: 'Kill Bill Vol. 1', donde el personaje de Uma Thurman se encuentra con una mujer en su cocina y, más que llamarnos la atención de que el disparo sale de una caja de cereal de nombre 'Kaboom!', nos llama la atención el error, de nueva cuenta de un orificio de bala en la pared.

Como puedes ver, cuando Uma va a matar a Copperhead, esta le dispara, pero no le da en el blanco y la bala llega a la pared a la izquierda del personaje de Thurman, entre un armario y el marco de una puerta. Después de que Uma mata a Copperhead con un cuchillo, la cámara hace una toma en la que el agujero de bala está a su derecha, entre dos marcos de puertas.

Desde el estreno de la película, este detalle ha generado innumerables debates en foros de cine y redes sociales. Mientras algunos lo ven como una prueba de que incluso un genio como Tarantino puede cometer errores, otros lo consideran una marca distintiva del cine de autor, donde la perfección técnica no siempre es la prioridad.

