Paul Dano habla por primera vez sobre Quentin Tarantino tras la polémica. "Estoy muy agradecido de que el mundo haya hablado por mí"

Pueden evolucionar las modas, las maneras de comunicarnos, los medios de información y hasta los famosos que conocemos todos, pero si algo no cambia desde los inicios del star system es nuestra obsesión por las peleas entre famosos. Con permiso de la bronca entre Justin Baldoni y Blake Lively, de un tiempo a esta parte todo Hollywood se ha armado para defender a Paul Dano de las palabras virulentas de Quentin Tarantino. Y ahora, después de unas semanas de calma, llega el aparente final del culebrón.

Un caso de lo más mun-dano

Todo empezó, por si habéis estado dentro de una cueva estos meses, cuando el director de 'Kill Bill', repasando sus películas favoritas del siglo, afirmó que Paul Dano era, entre otros epítetos, "flojo, flojo y nada interesante". Por supuesto, ante este bofetón injustificado, el mundo del cine se volcó para proteger al actor, que ni siquiera tuvo que responder a Tarantino, simplemente dejándose querer por la industria. Hasta ahora.

Tal y como cuenta Variety, antes de una proyección de 'Pequeña Miss Sunshine' en Sundance, la actriz Toni Collette afirmó "¿Vamos a ir ahí de verdad? ¡Que le jodan! Debía estar drogado... fue simplemente confuso. ¿Quién hace eso?". Dano respondió después a la propia Variety, "Fue muy bonito. También estoy muy agradecido de que el mundo haya hablado por mí para que yo no tuviera que hacerlo".

Tarantino aún no ha dicho nada al respecto... Y, de momento, más le vale (a no ser que quiera disculparse). Anna Faris, por ejemplo, defendió al actor en Sundance afirmando "Lo que fue muy interesante fue la gente que salió a defender a Paul. Tanta gente le quiere... Es muy inteligente". Quentin, hay que saber cuándo has metido la pata.

