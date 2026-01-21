"Fue un rodaje realmente repugnante y perturbador". Blake Lively lanza un órdago a Justin Baldoni justo antes de su juicio por 'Romper el círculo'

Entre el culebrón de Netflix y Warner, el calentamiento para los Óscar y la actualidad terrible del día a día ya nos habíamos olvidado de la bronca entre Blake Lively y Justin Baldoni durante el rodaje de 'Romper el círculo' y que llevó a un festival de dimes y diretes que parecía haber quedado atrás pero ahora ha vuelto a resurgir. Y es que, a solo dos días de que Lively testifique ante un tribunal, han salido a la luz miles de páginas de declaraciones donde Baldoni, una vez más, vuelve a quedar por los suelos.

Ahora sí que se va a cerrar el círculo

Entre los archivos del juicio que se han desvelaron ayer, según Deadline, hay una apreciación de Jenny Slate, que interpreta a Alysa en la película, en 2023, en la que calificaba la grabación como "un rodaje realmente repugnante y perturbador", asegurando que Baldoni era "el payaso más grande y el narcisista más intenso". La divulgación masiva de estas miles de páginas de documentos (donde tienen cabida nombres como Ryan Reynolds, Hugh Jackman o Taylor Swift, además de Christy Hall, la guionista, y Collen Hoover, la autora original del libro) apoya claramente la tesis de Lively, a tan solo dos días de que el culebrón resurja del todo.

Una de las grandes dudas que hay en el juicio es saber hasta qué punto Sony, que le otorgó el montaje final a Lively, trabajó en esta idea junto a Baldoni y su productora, Wayfarer, tal y como han defendido siempre. Sin embargo, Lively, en diciembre de 2025, destrozó esa defensa: "A finales de abril de 2024, por sugerencia de Sony y con su pleno apoyo y aliento, se me permitió crear una edición separada (mientras Wayfarer seguía realizando su propia edición en California), con el fin de llevar a cabo el montaje de Sony de la película".

Es maś, refiriéndose a Taylor Swift, que escribió una canción para la película, asegura: "Con el fin de aportar mi mejor trabajo al montaje de Sony, así como a diversos materiales promocionales, solicité la opinión del distribuidor, la autora, otros cineastas y mis amigos y colegas creativos de mayor confianza". Hay que tener en cuenta que la actriz amenazó con salir del proyecto en un momento dado, algo que Baldoni y Wayfarer han usado como punto de defensa, pero ella también tiene una contrarréplica.

Mi participación en la edición surgió debido a estas preocupaciones, junto con la presión de Sony y Wayfarer para fijar una fecha de estreno acelerada, no porque yo quisiera o buscara "control". Como persona a la que se vendió la película, era mi imagen la que se utilizaría para comercializar y promocionar la película. Era fundamental que me sintiera cómoda con el producto final y que pudiera respaldarlo y prestar mi nombre e imagen al material. No me pagaron más por trabajar en la edición, ni me prometieron de antemano ningún crédito como productora ni ningún otro beneficio, ni tampoco pedí ni recibí ningún crédito por la edición de la película, que fue un éxito de taquilla histórico del verano.

Honestamente, la cosa no pinta bien para Baldoni y su equipo, sobre todo teniendo en cuenta que no es solo Lively la que se ha quejado de su comportamiento, sino decenas de colaboradores y colaboradoras del director, que han testificado en su contra. La segunda temporada de la telenovela acaba de empezar, pero, salvo giro de los acontecimientos, ya intuímos cómo va a terminar.

