La batalla de Blake Lively y Justin Baldoni da un giro inesperado, ahora el actor se disculpa con ella por la reescritura de 'Romper el círculo'

En el último capítulo en la batalla legal entre los actores Blake Lively y Justin Baldoni es un inesperado mensaje de voz del director de 'Romper el círculo' (It Ends with Us 2024), que ha salido a la luz con un contenido insólito, resulta que después de tantos líos, ahora se disculpa por su respuesta descarada a la versión de Lively de la ahora infame escena de la terraza.

Me he equivocado, no volverá a ocurrir

La nota de voz fue recogida por Daily Mail, y consiste en una disculpa de seis minutos de Baldoni, que parece desesperado por arreglar cualquier problema sobre las reescrituras de la escena hechas por Lively. Baldoni afirma que son las dos de la mañana, pero la fecha en que se grabó sigue sin estar clara. En ella empieza:

"Estoy lejos de ser perfecto. Soy un hombre imperfecto, como puede atestiguar mi mujer. Y voy a meter la pata. Voy a decir algo equivocado. Voy a meter la pata. Voy a cabrearte, probablemente, pero siempre me disculparé y encontraré el camino de vuelta al centro. Eso es algo que puedo asegurarte. Siento haberte hecho sentir así".

La disputa sobre las reescrituras se expuso por primera vez en la demanda de Baldoni por 400 millones de dólares contra Lively y su marido Ryan Reynolds, en la que incluía un intercambio de mensajes de texto en el que Lively expresaba su decepción por la respuesta de Baldoni a sus modificaciones del guion. Baldoni continuó:

"Creo que tú y yo hemos estado tratando de construir una relación, que creo que hemos hecho con éxito. Quiero decir que aquí estamos, hablando así, yo con mi teléfono a las dos de la mañana, pero sobre todo a través de mensajes de texto y notas de voz. Y voy a ser honesto contigo, que no es mi mayor fortaleza. Me encanta estar con la gente y estar en el espacio de alguien, cara a cara, y siento que ahí es donde sobresalgo y definitivamente me quedo corto a veces en nuestros intercambios de mensajes de texto y notas de voz, hay mucho que comunicar y están pasando muchas cosas y todo eso que se suele decir, estoy deseando pasar tiempo juntos y creo que eso va a ayudar mucho a nuestra química, que creo que está ahí - ha estado ahí desde el principio".

La disputa Baldoni-Lively comenzó en diciembre cuando Lively presentó una denuncia por acoso sexual y represalias contra el actor y director. Como respuesta, Baldoni demandó a Lively y Reynolds por difamación y extorsión. El juez Lewis J. Liman, que supervisa ambos casos, celebrará una vista inicial el 3 de febrero. Liman también fijó un calendario de sesiones informativas que podría llevar a la pareja a juicio en marzo de 2026.

