La 'Succession' de los vinos ya tuvo un espectacular live action en Apple TV+ hace dos años. Ahora 'Las gotas de Dios' también tendrá su propio anime

Hace dos años Apple TV+ apostó por una adaptación de anime muy peculiar con 'Las gotas de Dios', basada en el manga de Tadashi Agi y Shu Okimoto sobre los herederos de una legendaria colección de vinos. Una fascinante y adictiva mirada al mundo de la enología con una competición entre los dos posibles herederos, que deben superar una serie de pruebas que solo los mayores profesionales del mundo pueden afrontar.

Volvemos por partida doble

La segunda temporada de 'Las gotas de Dios' se estrena en Apple TV+ en enero de 2026, pero lo cierto es que la historia regresa por partida doble. Y es que 'Kami no Shizuku', el manga original en el que se basa la serie, ya tiene en marcha su propia adaptación a anime.

La serie de Apple TV+ incorporó varios cambios significativos a la historia, como el género y la nacionalidad de uno de los protagonistas. Además de que la serie se hizo mucho más internacional y se le dio un cierto regustillo a Succession', por lo que si buscamos lo que promete ser una adaptación cercana al manga original, esta es la oportunidad perfecta.

Por ahora tan solo se ha dejado ver un primerísimo teaser de 'Kami no Shizuku', además de un primer poster promocional. Aún estamos pendientes de la fecha de estreno, aunque el anime arrancará a lo largo de 2026.

El anime contará con Kazuya Kamenashi como Shizuku Kanzaki, Takuya Satō como Issei Tomine, Maaya Uchida como Miyabi Shinohara y Banjō Ginga como Yutaka Kanzaki. Kenji Itoso dirigirá el anime para Satelight, el estudio detrás de 'Helling: Ultimate' y 'Cannon Busters'.

'Kami no Shizuku' arranca con la muerte de Yutaka Kanzaki, un reconocido e influyente crítico de vinos. Ha dejado como legado una increíble colección de vinos valorada en más de dos mil millones de yenes, que podrán reclamar quienes identifique ciertas botellas. Así comienza la batalla entre Shizuku, su hijo biológico, e Issei, su protegido.

