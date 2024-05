Una de las inesperadas joyas del año pasado tendrá temporada 2. Apple TV+ acaba de renovar esta aclamadísima adaptación del manga

Si bien para muchos (me incluyo) pasó ligeramente por debajo del radar en su estreno, 'Las gotas de Dios' (Drops of God) se convirtió inesperadamente en una de las mejores series de 2023. Una fascinante mirada al mundo de la enología referida como la 'Succession' de los vinos y del que no se sabía su destino más allá de una primera temporada que recibió puntuación perfecta en webs como RottenTomatoes.

Apple TV+ ha anunciado hoy que sí, que tendremos una temporada 2 de la serie, producida por Legendary Entertainment y coproducida entre Japón, Francia y Estados Unidos. Se trata, como sabéis, de la adaptación del manga homónimo de Tadashi Agi y Shu Okimoto.

En busca del vino perdido

En esta temporada 2, Camille (Fleur Geffrier) e Issei (Tomohisa Yamashita) se enfrentan de nuevo a un reto casi imposible: descubrir el origen del vino más maravilloso del mundo, un secreto que ni siquiera Alexandre Léger logró desvelar. A través de una serie de pruebas y desafíos, su búsqueda les llevará a rincones remotos del planeta, les obligará a enfrentarse a sus demonios interiores y les cambiará para siempre.

El reparto de la temporada 1 contó también con Tom Wozniczka, Stanley Weber, Luca Terracciano, Diego Ribon, Azusa Okamoto, Gustave Kervern, entre otros. La serie está creada por Quoc Dang Trang, que guionizó junto Clémence Madeleine-Pedrillat y Alice Vial; Oded Ruskin, por su parte, es el director de la serie.

