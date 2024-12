"Es un enorme desastre". Clint Eastwood odia una de las mejores películas de terror de la historia y destroza a su aclamado director

El legendario Clint Eastwood nunca se ha cortado a la hora de expresar sus opiniones. A menudo es más recordado por sus alabanzas, como la que hizo al que considera que es el mejor western de todos los tiempos, pero de vez en cuando también ha atizado a títulos realizados por colegas suyos. De hecho, algo que sorprenderá a muchos es saber que odia una de las que está consideras como una de las mejores películas de terror de la historia: 'El resplandor'.

"No había nada terrorífico en ella"

Siendo justos, la aclamada película de Stanley Kubrick no recibió en el momento de su estreno una valoración tan unánime como la que tiene actualmente y Eastwood realizó unas incendiarias declaraciones sobre ella poco después de su lanzamiento. En concreto, fue en una entrevista concedida a Paul Nelson y recogida en el libro 'Conversations With Clint: Paul Nelson's Lost Interviews with Clint Eastwood, 1979–1983' donde señaló lo siguiente:

Es un enorme desastre. El mayor ejemplo de la película es que no había nada terrorífico en ella. Nunca había visto a tantos buenos actores, intérpretes realmente buenos que has visto en muchas, muchas películas -todas estas personas que son viejos profesionales-, tan rígidos. Si la hubiera dirigido un cineasta novel, la habrían echado del edificio.

De hecho, Eastwood quedó muy poco impresionado con el trabajo de dirección de Kubrick, un cineasta con el que nunca llegó a colaborar. Una de sus grandes quejas era que el autor de 'La chaqueta metálica' cometió el error de "enamorarse" del metraje que había rodado, lo que hizo que abusara de las escenas largas y repetitivas utilizando la Steadicam que iban a dar igual al público.

Desde luego que a Eastwood le gustó bien poco 'El resplandor', algo que tiene en común con Ridley Scott, quien creía que Kubrick había destrozado el libro original de Stephen King. Además, al propio King tampoco le ha gustado nunca demasiado, aunque su opinión sobre ella mejoró algo tras el estreno de 'Doctor Sueño'. Eso sí, sigue prefiriendo con mucho la versión televisiva que Mick Garris hizo en 1997.

En Espinof | "Esto lo ha escrito un burdo fascista". Clint Eastwood despidió al director de este western por llevarle la contraria y cambió Hollywood para siempre

En Espinof | "No tiene sentido". Clint Eastwood rompió la regla sagrada de John Wayne para las películas del oeste. El Duque llegó a obligar a cambiar el final de un western por ello