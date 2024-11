"No tiene sentido". Clint Eastwood rompió la regla sagrada de John Wayne para las películas del oeste. El Duque llegó a obligar a cambiar el final de un western por ello

Nadie puede poner en duda que John Wayne y Clint Eastwood son dos de las mayores estrellas de la historia del western. Sin embargo, el primero no soportaba al segundo, llegando a calificar como "un pedazo de mierda" el guion que el segundo estaba intentando sacar adelante para trabajar junto al Duque.

"Yo no disparo a nadie por la espalda"

Eran varios los motivos por los que a Wayne no le caía bien Eastwood, pero hay un detalle muy importante que molestaba especialmente al primero: Eastwood no tenía ningún problema en que sus personajes disparasen por la espalda a sus enemigos. El protagonista de 'Rio Bravo' no lo soportaba e incluso obligó a que se cambiase el final de un western por ello.

Fue en 1976 cuando Wayne lideró 'El último pistolero', una película del oeste dirigida por Don Siegel que Eastwood había rechazado con anterioridad. Lo curioso es que luego fue el autor de 'Sin Perdón' quien desveló en Inside Actor's Studio cómo reaccionó Wayne cuando Siegel le dijo que su personaje tenía que hacer precisamente esto:

¿Quieres decir que le disparo por la espalda? Yo no disparo a nadie por la espalda.

Eastwood aclara que entonces a Siegel se le ocurrió decirle que él no habría tenido ningún problema en hacerlo, lo cual enfureció a Wayne: "Me da igual lo que ese chaval habría hecho. Yo no voy a dispararle por la espalda". Pese a que eso procedía del libro escrito por Glendon Swarthout que adaptaba 'El último pistolero', no quedó otra que cambiarlo.

No fue el único cambio que Wayne demandó en la película, pues pese a su avanzada edad, el actor creía que "nadie podría ganar a John Wayne en una pelea justa", lo que llevó curiosamente a que su personaje sea disparado por la espalda en la película.

Por su parte, Eastwood nunca entendió esa obstinación de Wayne por evitar que sus personajes disparasen por la espalda a nadie, resumiéndolo de forma bastante clara: "No tiene sentido, ¿por qué ibas a esperar por alguien?". Imagino que es una cuestión de honor, pero eso tampoco creo que se estilase demasiado en el salvaje oeste...

En Espinof | Las 13 mejores películas del oeste realizadas en el siglo XXI

En Espinof | Las 9 mejores películas de Netflix en 2024